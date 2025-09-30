قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يديعوت أحرونوت: اعتقال جندي احتياط إسرائيلي بشبهة تنفيذ عمليات تجسس لصالح إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، بشبهة التخابر مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ نشاطات تجسس لصالحها، وذلك خلال فترة خدمته العسكرية في قوات الاحتياط.

وبحسب ما أفادت به الصحيفة، فإن المعتقل يدعى ماور كرينجل (26 عامًا) من سكان حولون، وقد جرى توقيفه في شهر أغسطس الماضي من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة، بعد الاشتباه بتواصله مع عناصر مرتبطة بالمخابرات الإيرانية.

وكشف التحقيق أن كرينجل أقدم على تصوير مواقع عسكرية وأماكن عامة داخل إسرائيل، وقام بإرسال هذه المواد إلى جهات أجنبية يعتقد أنها تعمل لصالح طهران. كما اتضح أنه حاول تجنيد أفراد آخرين للعمل ضمن شبكة التجسس.

وخلال التحقيق، تم اعتقال مشتبه به ثان يدعى تال عمرام (26 عامًا)، وهو أيضًا من سكان حولون، وذلك بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه منه.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن النيابة العامة تستعد لتقديم لائحة اتهام رسمية ضد عمرام، في حين تستمر التحقيقات مع كرينجل، وسط تقديرات بوجود خلية تجنيد إيرانية تستهدف إسرائيليين من خلفيات عسكرية.

