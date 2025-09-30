يديعوت أحرونوت: اعتقال جندي احتياط إسرائيلي بشبهة تنفيذ عمليات تجسس لصالح إيران

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، بشبهة التخابر مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ نشاطات تجسس لصالحها، وذلك خلال فترة خدمته العسكرية في قوات الاحتياط.

وبحسب ما أفادت به الصحيفة، فإن المعتقل يدعى ماور كرينجل (26 عامًا) من سكان حولون، وقد جرى توقيفه في شهر أغسطس الماضي من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة، بعد الاشتباه بتواصله مع عناصر مرتبطة بالمخابرات الإيرانية.

وكشف التحقيق أن كرينجل أقدم على تصوير مواقع عسكرية وأماكن عامة داخل إسرائيل، وقام بإرسال هذه المواد إلى جهات أجنبية يعتقد أنها تعمل لصالح طهران. كما اتضح أنه حاول تجنيد أفراد آخرين للعمل ضمن شبكة التجسس.

وخلال التحقيق، تم اعتقال مشتبه به ثان يدعى تال عمرام (26 عامًا)، وهو أيضًا من سكان حولون، وذلك بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه منه.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن النيابة العامة تستعد لتقديم لائحة اتهام رسمية ضد عمرام، في حين تستمر التحقيقات مع كرينجل، وسط تقديرات بوجود خلية تجنيد إيرانية تستهدف إسرائيليين من خلفيات عسكرية.