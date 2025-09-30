سقوط كبير لمافيا الدقيق المدعّم في طما بسوهاج

في ضربة قوية لمحاولات التلاعب بقوت الشعب، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج حملة مكبرة بدائرة مركز طما شمال المحافظة، أسفرت عن ضبط 2780 كيلو جرامًا من الدقيق البلدي المدعّم قبل تهريبه للسوق السوداء.

تموين سوهاج

أسفرت الجهود عن ضبط 56 شيكارة دقيق مستودعات مدعم زنة 30 كيلو بإجمالي 1120 كيلو جرام، و55 شيكارة دقيق مدعّم زنة 20 كيلو بإجمالي 1650 كيلو جرام، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 111 شيكارة بوزن 2780 كيلو جرام من الدقيق المدعّم.

تم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة طما، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين في محاولة التهريب.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمستودعات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما جاءت تحت إشراف مباشر من الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، والمهندس عفت رفعت وكيل المديرية لشئون الرقابة، والمهندس محمد إبراهيم وكيل المديرية لشئون التموين.