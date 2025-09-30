عباس شراقي: 750 مليون متر مكعب من المياه تصرف من السد الإثيوبي يوميا

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السودان يشهد فيضانات غير مسبوقة في غير أوقاته، مضيفا أن سد الروصيرص لا يستطيع الصمود اسبوعا آخر أمام تصريف هذه الكمية من المياه.

وأضاف شراقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن آبي احمد أوهم الشعب الاثيوبي ان التوربينات تعمل في السد، متابعا أن بحيرة السد امتلأت وفاضت من أعلى السد واضطروا لفتح أربع بوابات.

وأشار الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إلى أن 750 مليون متر مكعب من المياه تصرف من السد الاثيوبي يوميا، مؤكدا أن سد السودان صغير وغير قادر على التعامل مع ما يصرفه السد الاثيوبي يوميا.