الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
ترقب لاجتماع البنك المركزي | هل يواصل سياسة خفض الفائدة؟
سقوط 3 شهداء في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وسط غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مؤشر "S&P 500" يحقق أفضل أداء في سبتمبر منذ 15 عاماً

وكالات


ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" يوم الثلاثاء ليحقق أفضل أداء له في سبتمبر منذ 15 عاماً، حتى مع تهديد إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك بتقلبات مستقبلية.

المؤشر أنهى آخر يوم في سبتمبر بارتفاع  0.4%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%. وخلال الشهر، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 3.5% ليغلق عند 6688 نقطة، وهو أفضل أداء له في سبتمبر منذ عام 2010.
ساعدت التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في أكتوبر على دعم الأسهم هذا الشهر، إلى جانب أرباح الشركات القوية وعدم وجود أدلة كافية على أن الرسوم الجمركية المرتفعة ترفع التضخم.

مع ذلك، جاءت المكاسب الأخيرة مصحوبة بحذر خفي، حيث تتجه الولايات المتحدة نحو إغلاق حكومي قد يشل العمليات ويعلق رواتب الموظفين الفيدراليين.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إغلاق الحكومة قد يُسفر عن "خير كثير"، مُهدداً بتسريح الموظفين الفيدراليين وإلغاء البرامج التي يُفضلها الديمقراطيون إذا لم يُلتزم الكونغرس بالموعد النهائي لتمويل الحكومة عند منتصف الليل.

وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: "يمكننا التخلص من الكثير من الأمور التي لم نكن نريدها، وستكون من اختصاص الديمقراطيين. إنهم ببساطة لا يتعلمون. لذا ليس لدينا خيار آخر. عليّ أن أفعل ذلك من أجل البلاد"، وفق ما نقلته بلومبرغ.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

رئيس نادي سموحة

رئيس سموحة يؤكد التزام مجلس إدارة النادي بتلبية متطلبات جميع الأعضاء

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني: الزمالك برا.. والمنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز

الدباغ

إصابة عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك في العضلة الضامة

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

