مؤشر "S&P 500" يحقق أفضل أداء في سبتمبر منذ 15 عاماً



ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" يوم الثلاثاء ليحقق أفضل أداء له في سبتمبر منذ 15 عاماً، حتى مع تهديد إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك بتقلبات مستقبلية.

المؤشر أنهى آخر يوم في سبتمبر بارتفاع 0.4%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%. وخلال الشهر، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 3.5% ليغلق عند 6688 نقطة، وهو أفضل أداء له في سبتمبر منذ عام 2010.

ساعدت التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في أكتوبر على دعم الأسهم هذا الشهر، إلى جانب أرباح الشركات القوية وعدم وجود أدلة كافية على أن الرسوم الجمركية المرتفعة ترفع التضخم.

مع ذلك، جاءت المكاسب الأخيرة مصحوبة بحذر خفي، حيث تتجه الولايات المتحدة نحو إغلاق حكومي قد يشل العمليات ويعلق رواتب الموظفين الفيدراليين.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إغلاق الحكومة قد يُسفر عن "خير كثير"، مُهدداً بتسريح الموظفين الفيدراليين وإلغاء البرامج التي يُفضلها الديمقراطيون إذا لم يُلتزم الكونغرس بالموعد النهائي لتمويل الحكومة عند منتصف الليل.

وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: "يمكننا التخلص من الكثير من الأمور التي لم نكن نريدها، وستكون من اختصاص الديمقراطيين. إنهم ببساطة لا يتعلمون. لذا ليس لدينا خيار آخر. عليّ أن أفعل ذلك من أجل البلاد"، وفق ما نقلته بلومبرغ.