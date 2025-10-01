لمتابعة سير العمل.. وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفى "برج العرب المركزي"

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيارة تفقدية إلى مستشفى "برج العرب المركزي"، وكان في استقباله الدكتور وليد مختار مدير المستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور بدران عددًا من أقسام المستشفى، شملت قسم الطوارئ والعناية والأشعة، حيث تابع سير العمل ومدى التزام الفرق الطبية بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية.

وأكد بدران على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتطوير بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تيسير حصول المرضى على الخدمة وتقليل فترات الانتظار وتحسين خط سير الخدمة داخل المستشفى.

كما وجه بدران بضرورة استمرار تدريب الفرق الطبية والإدارية على أحدث البروتوكولات العلاجية والإدارية لضمان جودة الأداء واستدامة التطوير، مؤكدًا أن خطة التطوير الجارية تأتي ضمن الخطط التصحيحية الشاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظة الإسكندرية.

وفي ختام الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره لجهود إدارة المستشفى وجميع العاملين بها، مثمنًا التزامهم المستمر في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

شاهد الزيارة الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتورة شيماء فضالي مدير مكتب الدعم الفني لوكيل الوزارة.