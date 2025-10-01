قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير لارس بو مولر سفير الدنمارك في القاهرة، يرافقه وفدا رفيع المستوى، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، لبحث سبل التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الدنماركي في زيارته الأولى لهيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء خلال الفترة المقبلة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الهيئة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الوثيقة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي الدنماركي MAERSK والتي أثمرت عن العديد من النجاحات  المشتركة أبرزها خطط التطوير والتوسعات الجديدة بمحطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس جادة في خطتها نحو تبني مشروعات واعدة في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وعقد شراكات مع شركاء النجاح في مجالات العمل البحري المختلفة لما تمثله من قيمة مضافة لتعظيم الاستفادة من عبقرية الموقع للقناة.

كما شهد اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، ودعا رئيس الهيئة مجموعة ميرسك إلى المبادرة باتخاذ قرار العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس بشكل تدريجي باعتبارها أحد الخطوط الملاحية الكبرى التي تحظى بعلاقات طويلة وممتدة مع قناة السويس.

من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر سفير الدنمارك عن امتنانه للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في ضوء علاقات الشراكة مع مجموعة ميرسك العالمية و التي تتبلور بشكل رئيسي في محطة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.

وأوضح سفير الدنمارك أن المحطة تشهد توسعات ضخمة سيكون لها بالغ الأثر في رفع تنافسية ميناء شرق بورسعيد وتحولها إلى مركز إقليمي يلبى المتطلبات التنموية لمصر ويساهم في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر، أكد سفير الدنمارك أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مجددا من قناة السويس يعد أمرا حتميا واصفا القناة "ببوابة حركة التجارة العالمية" ، لافتا في هذا الصدد إلى أن الخط الملاحي "ميرسك" مازال يترقب استقرار الأوضاع في المنطقة حتى يتسنى له العودة.


              

قناة السويس الإسماعيلية اخبار قناة السويس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

