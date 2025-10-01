مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-10-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم 1-10-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

إف ك كارباك ضد إف سي كوبنهاجن – الساعة 7.45 مساء

يونيون سانت جيلواز ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 7.45 مساء

برشلونة ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 4

موناكو ضد مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن ضد أيندهوفن – الساعة 10 مساء

أرسنال ضد أولمبياكوس – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 5

فياريال ضد يوفنتوس – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 7

نابولي ضد سبورتينج لشبونة – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 6

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي ضد بيراميدز – الساعة 3 مساء

دوري أبطال أسيا للنخبة

فيسيل كوبي ضد ملبورن سيتي – الساعة 1 ظهراً

شنغهاي شينهوا ضد أولسان هيونداي – الساعة 3.15 مساء

دوري أبطال أسيا 2

الزوراء العراقي ضد النصر – الساعة 9.15 مساء

الاستقلال ضد المحرق البحريني – الساعة 7 مساء

الوحدات ضد الوصل – الساعة 7 مساء