مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-10-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم 1-10-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
إف ك كارباك ضد إف سي كوبنهاجن – الساعة 7.45 مساء
يونيون سانت جيلواز ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 7.45 مساء
برشلونة ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 1
بوروسيا دورتموند ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 4
موناكو ضد مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 3
باير ليفركوزن ضد أيندهوفن – الساعة 10 مساء
أرسنال ضد أولمبياكوس – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 5
فياريال ضد يوفنتوس – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 7
نابولي ضد سبورتينج لشبونة – الساعة 10 مساء – قناة beIN Sports HD 6
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي ضد بيراميدز – الساعة 3 مساء
دوري أبطال أسيا للنخبة
فيسيل كوبي ضد ملبورن سيتي – الساعة 1 ظهراً
شنغهاي شينهوا ضد أولسان هيونداي – الساعة 3.15 مساء
دوري أبطال أسيا 2
الزوراء العراقي ضد النصر – الساعة 9.15 مساء
الاستقلال ضد المحرق البحريني – الساعة 7 مساء
الوحدات ضد الوصل – الساعة 7 مساء