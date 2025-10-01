بينهم رضيعة.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 3 من أسرة واحدة، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من "محمد مصطفى حسن 36 عامًا، وزوجته آية محمد مصطفى، 25 عامًا، وابنتهما جودي محمد مصطفى، 6 أشهر.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل الزوجة لمستشفى الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.