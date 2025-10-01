نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نشرت الفنانة نرمين الفقي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

ولفتت نرمين الفقي الانتباه خلال صورها من الخيمة البدوية في الغردقة، حيث شاركت في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وتالقت نرمين الفقي، فى الصور، بإطلالة ملفتة مرتدية بنطلون جينز و توب باللون الاخضر.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نرمين الفقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



