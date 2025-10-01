الوزير يبحث مع رئيس موانئ أبوظبي الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وآفاق التعاون المستقبلي

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة لقاءاته مع عدد من الوزراء والمسئولين المشاركين بالمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025 بأبوظبي ، حيث التقى الوزير محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ ابوظبي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين وذلك في اطار التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ ابوظبي.

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين مشيدا بالتعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بمصر وحيث استعرض الجانبان آخر المستجدات والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع محطة سفاجا 2 ، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير وذلك في اطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما تم استعراض آخر المستجدات الخاص بالمعدات والأوناش الخاصة بالمحطة وموعد وصولها.

و تطرقت المباحثات الى آخر المستجدات الخاصة بمحطات الكروز في الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ حيث تم استلام محطة الغردقة وسفاجا وجارى تطوير المحطة من قبل مقاولين الشركة وجارى تسليم محطة شرم الشيخ وتحديد مقاول لتنفيذ مبني الركاب الجديد و تم استعراض موقف التعاون في مشروع المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية حيث تم تم نهو دراسة الجدوى النهائية وكذلك اخر المستجدات الخاصة بمحطتي الكروز والرورو بالسخنة و بمشروع بتطوير المنطقة اللوجستية الصناعية (كيزاد شرق بورسعيد).