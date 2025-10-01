قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الوزير يبحث مع رئيس موانئ أبوظبي الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وآفاق التعاون المستقبلي

حمادة خطاب

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة لقاءاته مع عدد من الوزراء والمسئولين المشاركين بالمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025 بأبوظبي ، حيث التقى الوزير  محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ ابوظبي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين وذلك في اطار  التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية  ومجموعة موانئ ابوظبي.

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين مشيدا بالتعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بمصر وحيث استعرض الجانبان آخر المستجدات والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل  مشروع محطة سفاجا 2 ، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير وذلك في اطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير  كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  كما تم استعراض آخر المستجدات الخاص بالمعدات والأوناش الخاصة بالمحطة وموعد وصولها. 

و تطرقت المباحثات الى آخر المستجدات الخاصة بمحطات الكروز في الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ حيث تم استلام محطة الغردقة وسفاجا وجارى تطوير المحطة من قبل مقاولين الشركة وجارى تسليم محطة شرم الشيخ وتحديد مقاول لتنفيذ مبني الركاب الجديد و تم استعراض موقف التعاون في مشروع المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية حيث تم تم نهو دراسة الجدوى النهائية وكذلك اخر المستجدات الخاصة بمحطتي الكروز والرورو بالسخنة و بمشروع بتطوير المنطقة اللوجستية الصناعية (كيزاد شرق بورسعيد).

كامل الوزير الصناعة والنقل محمد جمعة الشامسي

مدير الاكاديمية العسكرية
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
السرطان
سيارات كبار السن
فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

