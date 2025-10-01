الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا

يواصل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعاته مع اللجان الاستشارية بالنادي؛ لبحث احتياجات الأهلي، قبل اختيار القائمة التي سوف يخوض بها الانتخابات القادمة.

الاجتماع الأول مع لجنة الحكماء التي تضم حاليًا الكابتن حسن حمدي، والدكتور حسن مصطفى، وجمال الجارحي وسامي زهران، وكوكبة من الرواد الكبار..

أيضًا هناك لجنة من الشباب تضم بعض الكوادر المهتمة بشئون النادي؛ لسماع رؤيتها ومناقشة الموقف من العملية الانتخابية؛ للحفاظ على مسيرة النادي..

هذا ومن المقرر أن يعلن محمود الخطيب عن قائمته الانتخابية خلال الـ 24 ساعة المقبلة؛ للتقدم بالأوراق قبل غلق باب الترشيح المحدد له مساء الجمعة.

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبشكل رسمي ترشحه في الإنتخابات المقبلة علي منصب الرئاسة.

وقال الخطيب في بيان: "أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة، لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري".

وأضاف:"خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في٢٠٢٣، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، لكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا.. ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي".

وأوضح:"ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.. كل الشكر والتقدير لهم جميعًا، وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق.. شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف".