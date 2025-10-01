الهدوء يعود للأهلي بعد حسم قمة الزمالك

عاد الهدوء ليفرض نفسه داخل جنبات النادي الأهلي وأركانه ووسط جماهيره وداخل الفريق الأول لكرة القدم عقب الفوز علي الزمالك 2-1 في المباراة التي اقيمت بينهما الأثنين في الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري، وسيطرت حالة من السعادة الشديدة ليس بسبب الفوز وحصد النقاط الثلاث ولكن لتخطي فترة مهمة من الضغوط النفسية والعصبية وعدم الإستقرار بل أن هذا الفوز سيكون سبب في استعادة الثقة لعدد كبير من اللاعبين علي رأسهم محمود حسن تريزيجيه بجانب منح إدارة الكرة الفرصة الكاملة في الهدوء لإختيار المدير الفني الأجنبي الجديد.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي إجراء إتصال هاتفي بوليد صلاح الدين مدير الكرة والإطمئنان علي الفريق وتهنئته بتلك النتيجة والتأكيد علي أن المشوار لم ينتهي وأنها مجرد ثلاث نقاط فقط، فيما وافق وليد صلاح الدين علي صرف مستحقات اللاعبين خاصة راتب شهري اغسطس وسبتمبر والذي كان هناك قرار بتجميدهم بسبب تردي وتراجع النتائج .

كما اكدت مصادر خاصة أنه لم يتم صرف اي مكافأت إضافية بعيداً عما تنص عليه لائحة الفريق، وقال وليد صلاح أن الفريقين ادوا مباراة رائعة تعبر عن مستوي كرة القدم المصرية ، وأضاف :"حققنا الفوز في ظروف صعبة للغاية في وقت كنا نحتاج خلاله بشدة لهذا الفوز، قدمنا مباراة قوية تليق بسمعة الكرة المصرية وكانت هناك فرص مهدرة كثيرة كان من الممكن أن تنتهي معها المباراة بعدد أكبر من الأهداف،الأهلي أقوى فريق في إفريقيا والجماهير تقف دائمًا خلف الفريق ونثق في دعمها للاعبين والجهاز الفني كعادتها في كل المواقف".

