الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سيدة تتهم زوجها بالتعدي على طفلها في كفر شبين بالقليوبية

متهم
متهم

شهدت قرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة صادمة، بعدما تقدمت ربة منزل ببلاغ تتهم فيه زوجها بالتعدي جنسيًا على نجلها الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من إحدى السيدات بقيام زوجها البالغ من العمر 37 عامًا عاطل، بالاعتداء جنسيًا على نجلها من زواج سابق.


وعلى الفور، وجهت القيادات الأمنية بسرعة ضبط المتهم، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث تم القبض على الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

