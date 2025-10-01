بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق بيراميدز الفوز على منافسه الجيش الرواندي بنتيجة هدفين دون رن في المباراة التي أقيمت ملعب الجيش الرواندي ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي بيراميدز أمام الجيش الرواندي فاستون ماييلي في الدقيقة 49 من عمر المباراة والدقيقة 87 .

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.