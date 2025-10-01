أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد الخسارة أمام شباب الأهلي

أكد حسن خليفة، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، إن الهزيمة أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، لن تؤثر على طموحات الفريق وتعهد بالعودة أكثر قوة بعد فترة التوقف الدولي.

وفاز شباب الأهلي 1-صفر على مضيفه الاتحاد الذي استمر تعثره في دوري أبطال آسيا بعدما سجل سعيد عزت الله هدف فوز بطل الإمارات في الشوط الأول.

وحقق شباب الأهلي فوزه الأول في مجموعة الغرب، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما تعرض الفريق السعودي للخسارة الثانية تواليا ليظل بلا أي نقاط.

وكانت المباراة هي الأولى للمدرب المؤقت خليفة في فترته الرابعة مع الاتحاد، بعدما حل محل لوران بلان الذي أنهى الفريق السعودي تعاقده بعد الخسارة أمام النصر في الدوري.

وسبق لخليفة تدريب العميد ثلاث مرات الأولى في بداية عام 2010، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون والثانية في أغسطس 2021 خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي والثالثة في 2023 خلفا للمدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو.

وكان خليفة – البالغ من العمر 57 عامًا - قد شغل مركز حراسة المرمى في الاتحاد سابقا.

وقال خليفة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: "الاتحاد فريق بطل وما زلنا في بداية الموسم، لدينا فترة توقف وسنعمل خلالها لنعود أفضل، الجماهير حيت اللاعبين بعد المواجهة لشعورهم بأن الفريق لعب بكل طاقاته ولم يحالفه الحظ".

وأضاف: "الفريق افتقد في الشوط الأول السرعة في بناء اللعب، بينما كان الأداء أفضل في الشوط الثاني بفضل الروح القتالية التي أظهرها البدلاء، حاول الفريق العودة في النتيجة عبر الخيارات الهجومية".

من جهته قال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: "فرضنا سيطرتنا بشكل مطلق في الشوط الأول، تراجع اللياقة في الشوط الثاني أتاح المجال للاتحاد للتقدم والضغط، شباب الأهلي حصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة لكن لم يتم ترجمتها إلى أهداف".

وكان الفريق الزائر الطرف الأفضل منذ البداية، وسدد يوري سيزار من مدى قريب ليتصدى الحارس بريدراج رايكوفيتش للتسديدة قبل اصطدام الكرة بالقائم في الدقيقة الثانية.

وبعدها بقليل، أطلق جيليرمي بالا تسديدة مرت أعلى عارضة الاتحاد.

وجاءت أولى فرص صاحب الأرض عن طريق موسى ديابي الذي انطلق في هجمة مرتدة وسدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 21، قبل أن يستمر ضغط الاتحاد ويسدد محمود دومبيا كرة مرت أعلى العارضة.

وأهدر سلطان عادل لاعب شباب الأهلي فرصة خطيرة بعدما سدد كرة سهلة من مدى قريب أبعدها الحارس رايكوفيتش في الدقيقة 37.

لكن تمكن عزت الله لاعب شباب الأهلي من تسجيل هدف الفوز بضربة رأس من عند القائم البعيد بعد ركلة ركنية قرب الاستراحة.

وظن روجر فرنانديز أنه أدرك التعادل بعد ساعة من اللعب لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

وكان الظهور الأول لكريم بنزيما قائد الاتحاد في الدقيقة 68 بتسديدة فوق العارضة، بينما كانت أخطر فرص بطل السعودية عن طريق البديل أحمد الغامدي في الدقيقة 85.

وسدد الغامدي من مدى قريب لكن الحارس حمد المقبالي فشل في السيطرة على تسديدته لتسقط من يده وتصطدم بالقائم قبل أن تتحول لركلة ركنية.

ومنع الحارس رايكوفيتش الفريق الزائر من زيادة النتيجة بعدما تصدى لفرصة خطيرة من يحيى الغساني قرب النهاية.