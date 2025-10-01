قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد الخسارة أمام شباب الأهلي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
القسم الرياضي

أكد حسن خليفة، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، إن الهزيمة أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، لن تؤثر على طموحات الفريق وتعهد بالعودة أكثر قوة بعد فترة التوقف الدولي.
وفاز شباب الأهلي 1-صفر على مضيفه الاتحاد الذي استمر تعثره في دوري أبطال آسيا بعدما سجل سعيد عزت الله هدف فوز بطل الإمارات في الشوط الأول.
وحقق شباب الأهلي فوزه الأول في مجموعة الغرب، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما تعرض الفريق السعودي للخسارة الثانية تواليا ليظل بلا أي نقاط.
وكانت المباراة هي الأولى للمدرب المؤقت خليفة في فترته الرابعة مع الاتحاد، بعدما حل محل لوران بلان الذي أنهى الفريق السعودي تعاقده بعد الخسارة أمام النصر في الدوري.
وسبق لخليفة تدريب العميد ثلاث مرات الأولى في بداية عام 2010، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون والثانية في أغسطس 2021 خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي والثالثة في 2023 خلفا للمدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو.
وكان خليفة – البالغ من العمر 57 عامًا -  قد شغل مركز حراسة المرمى في الاتحاد سابقا.
وقال خليفة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: "الاتحاد فريق بطل وما زلنا في بداية الموسم، لدينا فترة توقف وسنعمل خلالها لنعود أفضل، الجماهير حيت اللاعبين بعد المواجهة لشعورهم بأن الفريق لعب بكل طاقاته ولم يحالفه الحظ".
وأضاف: "الفريق افتقد في الشوط الأول السرعة في بناء اللعب، بينما كان الأداء أفضل في الشوط الثاني بفضل الروح القتالية التي أظهرها البدلاء، حاول الفريق العودة في النتيجة عبر الخيارات الهجومية".
من جهته قال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: "فرضنا سيطرتنا بشكل مطلق في الشوط الأول، تراجع اللياقة في الشوط الثاني أتاح المجال للاتحاد للتقدم والضغط، شباب الأهلي حصل على عدة فرص لمضاعفة النتيجة لكن لم يتم ترجمتها إلى أهداف".

وكان الفريق الزائر الطرف الأفضل منذ البداية، وسدد يوري سيزار من مدى قريب ليتصدى الحارس بريدراج رايكوفيتش للتسديدة قبل اصطدام الكرة بالقائم في الدقيقة الثانية.
وبعدها بقليل، أطلق جيليرمي بالا تسديدة مرت أعلى عارضة الاتحاد.
وجاءت أولى فرص صاحب الأرض عن طريق موسى ديابي الذي انطلق في هجمة مرتدة وسدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 21، قبل أن يستمر ضغط الاتحاد ويسدد محمود دومبيا كرة مرت أعلى العارضة.
وأهدر سلطان عادل لاعب شباب الأهلي فرصة خطيرة بعدما سدد كرة سهلة من مدى قريب أبعدها الحارس رايكوفيتش في الدقيقة 37.
لكن تمكن عزت الله لاعب شباب الأهلي من تسجيل هدف الفوز بضربة رأس من عند القائم البعيد بعد ركلة ركنية قرب الاستراحة.
وظن روجر فرنانديز أنه أدرك التعادل بعد ساعة من اللعب لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.
وكان الظهور الأول لكريم بنزيما قائد الاتحاد في الدقيقة 68 بتسديدة فوق العارضة، بينما كانت أخطر فرص بطل السعودية عن طريق البديل أحمد الغامدي في الدقيقة 85.
وسدد الغامدي من مدى قريب لكن الحارس حمد المقبالي فشل في السيطرة على تسديدته لتسقط من يده وتصطدم بالقائم قبل أن تتحول لركلة ركنية.
ومنع الحارس رايكوفيتش الفريق الزائر من زيادة النتيجة بعدما تصدى لفرصة خطيرة من يحيى الغساني قرب النهاية.

الاتحاد السعودي حسن خليفة شباب الأهلي دوري أبطال آسيا للنخبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

موضوع خطبة الجمعة غدا

شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

يوم القهوة العالمي

يوم القهوة العالمي .. لهذا السبب حرمها الفقهاء لمدة 400 سنة

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد