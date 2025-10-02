قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

لو معاك 400 ألف جنيه تشتري عربية ايه مستعملة في 2025

لو معاك 400 ألف جنيه تشتري عربية ايه
لو معاك 400 ألف جنيه تشتري عربية ايه
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 518، وشيفروليه أفيو، وبريليانس جالينا، وأوبل أسترا، ورينو كليو .

بي إم دبليو 518 موديل 1982

تستمد سيارة بي إم دبليو 518 موديل 1982 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 320 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 518 موديل 1982

تباع سيارة بي إم دبليو 518 موديل 1982 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2008

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 253 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أفيو موديل 2008

تتوافر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بريليانس جالينا موديل 2007

تنقل قوة سيارة بريليانس جالينا موديل 2007 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 240 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بريليانس جالينا موديل 2007

تأتى سيارة بريليانس جالينا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2007

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2007 من قطع مسافة 136 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2007

سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو كليو موديل 2001

تباع سيارة رينو كليو موديل 2001 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 108 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو كليو موديل 2001

يبلغ سعر سيارة رينو كليو موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بسمة بوسيل
أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب
تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه
