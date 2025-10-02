قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
حملة ميدانية مكبرة لمتابعة مشروعات الصيانة ورفع الكفاءة بمدينة الشروق

م. بسام محمد خلال الجولة
م. بسام محمد خلال الجولة
عبد الرحمن محمد

شهدت مدينة الشروق اليوم حملة مرور موسعة قادها المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز المدينة، بمشاركة المهندس ناجي عبد الحميد نائب رئيس الجهاز للكهرباء، والمهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز للتنفيذ، والمهندس رمضان عبد الصميد نائب رئيس الجهاز للتنمية، إضافة إلى مديري الإدارات التنفيذية والمتابعة الميدانية.

ركزت الجولة على متابعة مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية والطرق والأرصفة، حيث تفقد الوفد محطة الصرف رقم 1 لمتابعة أعمال التطوير وضمان سلامة تشغيلها، كما تمت متابعة أعمال الصيانة بميدان شريف إسماعيل لتعزيز المظهر الحضاري وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة.

وشملت الجولة أيضًا ميدان المانجا، حيث جرى الوقوف على أعمال تطوير الطرق وفق معايير الجودة والدقة، وكذلك الطريق الغربي الذي يشهد أعمال صيانة للأرصفة ورفع كفاءة شبكات الطرق لتحسين السلامة المرورية.

 كما تابع رئيس الجهاز ومرافقوه أعمال الصيانة في مدخل الإسماعيلية أمام كارفور وشارع الحرية، مؤكدين على الالتزام بالمعايير الفنية ورفع كفاءة المرافق بشكل مستمر.

وفي المنطقة الأولى عمارات، تمت متابعة أعمال الزراعة إلى جانب صيانة الطرق لإبراز المظهر الجمالي للمدينة، كما تم الوقوف على تنفيذ عدد من العمارات الجديدة ضمن مشروع سكني يجري إنشاؤه وفق الضوابط والمعايير الفنية المحددة.

الجولة الميدانية تضمنت كذلك متابعة الاستجابة لبلاغات الصرف الصحي في مختلف أحياء المدينة، ومراجعة أعمال الطرق ورفع الكفاءة في مناطق متفرقة، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة التي تستهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والصحي للشروق.

وأكد المهندس بسام محمد فضل أن الهدف من هذه الجولات الميدانية هو ضمان الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والجودة العالية في جميع الأعمال، مشددًا على أن المتابعة المستمرة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.


حملة مرور صيانة البنية المهندس بسام رئيس جهاز الشروق

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

