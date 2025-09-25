تكريم جهاز مدينة الشروق لحصوله على شهادات الأيزو في الجودة والسلامة المهنية

كرمت الإدارة العامة للإشراف على الجودة، المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، لمجهوداته البناءة خلال فترة تأهيل جهاز مدينة الشروق، وقد توجت هذه الجهود بحصول الجهاز على شهادات المواصفة الدولية الأيزو في مجال السلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة.

ويعكس هذا التكريم الاعتراف بالجهود المتميزة التي بذلها رئيس الجهاز وفرق العمل في تحقيق معايير الجودة والسلامة، كما يساهم هذا الإنجاز في تعزيز الثقة في قدرة جهاز مدينة الشروق على تقديم خدمات متميزة وآمنة.

وحصل جهاز مدينة الشروق على شهادات الأيزو في مجال السلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة، مما يعكس التزامه بتقديم خدمات متميزة وآمنة، ويؤكد التزامه بالمعايير الدولية للجودة والسلامة.

وقدم المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة، الشكر والتقدير للمهندس بسام محمد فضل على جهوده المتميزة، مؤكداً على أهمية تطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع الأعمال والمشاريع التي ينفذها الجهاز.

كما يساهم هذا التكريم في تحفيز العاملين بالجهاز على مواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات.