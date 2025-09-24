قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصول 24 منشأة صحية على الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد وفقا لمعايير جهار

جهار
جهار
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت (24) منشأة صحية على الاعتماد، وفقًا لمعايير “GAHAR” الحاصلة على الاعتماد الدولي من “الإسكوا".

جاء ذلك بعد تقييم دقيق للخدمات الصحية المقدمة بهذه المنشآت، من بينها “مستشفى طنطا العسكري بالغربية”، أحدث منشآت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وشملت القرارات منح الاعتماد المبدئي لـ “مستشفى المنيا الجامعي للعيون”، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة القايات، ومركز طب أسرة صفانية، ومركز طب أسرة أتليدم بمحافظة المنيا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما وافقت اللجنة على تجديد اعتماد “مستشفى بهتيم للجراحات التخصصي بالقليوبية”، و”مركز طب أسرة بلال بن رباح ببورسعيد”، بما يعكس التزامهما المستمر بتقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، ويؤكد نجاح تطبيق معايير “جهار” في ترسيخ الجودة كثقافة عمل يومية داخل المنشآت الصحية، وليست مجرد إجراءات روتينية.

وأشار التقرير إلى نجاح سبع وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظتي أسيوط وبني سويف في استيفاء متطلبات الاعتماد، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمان حصول المواطنين على خدمة آمنة وفعّالة، مع تحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات، وهي:

- مركز طب أسرة حضري الحمراء – أسيوط

- وحدة طب أسرة بصرة – أسيوط

- وحدة طب أسرة أولاد إبراهيم – أسيوط

- وحدة طب أسرة نزلة باقور – أسيوط

- وحدة طب أسرة نزلة رميح – أسيوط

- وحدة طب أسرة مجريس – أسيوط

- وحدة طب أسرة الإسكان الاجتماعي 77 فدان – بني سويف

كما تضمنت القرارات حصول سبع منشآت صحية تابعة للقطاع الخاص على شهادة الاعتماد وفق معايير GAHAR، في تجسيد للدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات وتوسيع نطاقها.

ووافقت اللجنة أيضًا على منح شهادة الاعتماد المبدئي لـ “مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس”، إلى جانب الاعتماد الكامل لكل من:

- وحدة طب أسرة الجعافرة – أسوان

- وحدة طب أسرة جزيرة هيسا – أسوان

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن حصول المنشآت الصحية على الاعتماد وفق معايير “جهار” يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متكاملة ومتطورة، تركز على تقديم خدمة تتمحور حول احتياجات المريض، وتعزز استدامة المنشآت وكفاءة فرقها الطبية في تقديم رعاية عالية الجودة.

وأشار إلى أن الالتزام بتطبيق معايير GAHAR يضمن تقديم رعاية صحية دقيقة وشاملة لكل مريض، من خلال التزام المنشآت بالفحوصات الدقيقة والجرعات العلاجية المناسبة لكل حالة على حدة.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على وجود ملف صحي شامل لكل مريض، يحتوي على كافة البيانات الطبية والتاريخ الصحي، بما يسهم في اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وسريعة، ويعزز سلامة المريض وجودة الرعاية المقدمة له، فضلًا عن رفع مستوى الثقة بين المريض والفريق الطبي.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات: 

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الاولية: https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد: 

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt

منشأة صحية التأمين الصحي الشامل الرقابة الصحية مستشفى طنطا العسكري جهار GAHAR

