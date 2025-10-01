خالد أبو بكر: جلسة البرلمان اليوم جسدت قيمة الحوار القانوني الراقي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ ما جرى في مجلس النواب خلال مناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون يعد درساً كبيراً لكل مؤسسات الدولة والمجتمع، حيث جسّد رئيس البرلمان حالة من الدفاع المشروع عن عمل مؤسسته، مع احترام كامل لملاحظات رئاسة الجمهورية.

وأضاف أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ظهر في كلمته وكأنه ينتفض لكرامة البرلمان، مدافعاً عن النتاج الفكري والقانوني للمجلس، مع الحرص على الالتزام باللياقة في مخاطبة ما صدر عن رئاسة الجمهورية، مشيرًا، إلى أن هذا التوازن بين الدفاع عن المؤسسة واحترام سلطة أخرى هو ما أكسب الجلسة قيمة خاصة.

وتابع، أن ما شهدته القاعة البرلمانية يعبّر عن حراك علمي وقانوني راقٍ، يشبه إلى حد كبير اختلاف المحاكم في تفسير النصوص القانونية، حيث لكل جهة أسانيدها وحججها، وهو ما يثري التجربة الديمقراطية.

وأكد، أن مثل هذا الاختلاف مطلوب في القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية كالكهرباء والبنزين، بينما القضايا الأمنية المتخصصة تظل حكراً على أهل الاختصاص.

وذكر أبو بكر، أن الدرس الأهم من هذه الجلسة أن الخلاف يجب أن يبقى في إطار الموضوع، دون أن يتحول إلى خلاف شخصي أو مساس بالوطن.

وشدد، على أن هذا المشهد يعكس قوة الدولة المصرية التي تسمح باختلاف وجهات النظر بين مؤسساتها الكبرى، مع بقاء الهدف المشترك وهو خدمة الوطن.