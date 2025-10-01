محافظة الجيزة: إزالة 300 حالة إشغال ورفع كفاءة النظافة في حملة موسعة بحي الهرم

تابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، اليوم /الأربعاء/، جهود حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملة موسعة بالقطاع الشمالي استهدفت عدداً من الشوارع والمحاور الرئيسية، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة رفع 300 حالة إشغال للمحال والمقاهي بشوارع كعبيش، الشهيد أحمد حمدي، والترابيع، إلى جانب إزالة السيارات المتهالكة والمتروكة لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين السيولة المرورية.

كما تضمنت الحملة رفع كفاءة النظافة وأعمال التجريد بعدد من الأنفاق الحيوية، وهي نفق كعبيش، ونفق الترابيع، ونفق الشهيد أحمد حمدي؛ بما يسهم في تعزيز السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمحافظة.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستمرار في تنفيذ الحملات اليومية المكثفة بكل القطاعات، لضمان رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وقد أشرف على الحملة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، وشرطة المرافق، إلى جانب إدارات الإشغالات والمتابعة والجهات المعنية.

م ر و ا ن - ك ف