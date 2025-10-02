قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
البحرية الإسرائيلية تسيطر على سفن من "أسطول الصمود" وتعلن ترحيل الناشطين إلى بلدانهم
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 2-10-2025

محمد عبد الفتاح

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان ليوم الخميس الموافق : 2/10/2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

 ونبرز مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق : 2/10/2025 في أسوان، على النحو التالي: 

 موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:18صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:40صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:38 ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:02 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:35مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:48 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد.

