مصطفى أبو الدهب: صراع الدوري ينحصر بين الأهلي وبيراميدز.. وأشفق على الزمالك

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، أن صراع الدوري المصري هذا الموسم ينحصر بين الأهلي و بيراميدز، في حين أن الزمالك يعاني من تراجع كبير في مستواه الفني.

وأوضح أبو الدهب خلال لفاء برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة "صدى البلد"، أن الزمالك لم يعد يقدم كرة قدم جيدة، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين الحاليين لا يتناسب مع مكانة الفريق وتاريخه العريق، قائلا : "الفريق يبدو وكأنه فريق خماسي، بعيد عن الشكل المعتاد لنادي الزمالك، الذي طالما كان يقدم كرة قوية تليق باسمه".

وأشار مصطفى أبو الدهب، إلى أن الزمالك في حالته الحالية لا يستطيع المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري، بل من الممكن ألا يحصل على المركز الرابع في هذا الموسم.

وواصل مصطفى أبو الدهب أن مجلس إدارة الزمالك قد أخطأ حين سلم النادي إلى شخص مجهول، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى عودة أبنائه المخلصين من أجل إعادة الروح والعودة للبطولات، قائلا: "الزمالك يحتاج إلى إصلاح جذري، والعمل يجب أن يكون جماعيًا من داخل النادي".

وأضاف مصطفى أبو الدهب : "لا بد أن يكون هناك إدارة حقيقية من أبناء النادي، لأنهم فقط من يعرفون قيمة هذا الكيان ويستطيعون إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي في المنافسات".

وفيما يتعلق بـ المصري البورسعيدي، أشار أبو الدهب إلى أن الفريق يمتلك قوة كبيرة هذا الموسم بفضل إعداد جيد قبل انطلاق المسابقة، قائلا : "المصري في الموسم الحالي منظم بشكل جيد، وأدى إعدادًا قويًا ساعده على تقديم مستويات جيدة في الدوري".

وتابع مصطفى أبو الدهب أن المصري يعاني من نقص في العناصر المميزة على مقاعد البدلاء، وهو ما قد يحد من قدرة الفريق على المنافسة على البطولات في ظل كثرة المباريات وضغط الموسم، مؤكداً أن المصري يحتاج إلى 5 صفقات قوية في الفترة المقبلة لتدعيم الفريق وضمان التنافس على البطولات".