واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"

رفض البيت الأبيض اتهامات البابا ليو الرابع عشر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاج سياسة "لا إنسانية" تجاه الهجرة، مُؤكدًا أنّ الولايات المتّحدة تطبّق القانون بأكثر الطرق إنسانية ممكنة، حسبما أفادت "فرانس برس".

وفي تعقيب مباشر على تصريحات الحبر الأعظم، أعلنت المتحدثة الرئاسية الأمريكية كارولين ليفيت رفض حكومة بلادها القاطع للاتهامات بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين بطريقة لا إنسانية.

وأضافت: "هذه الحكومة تسعى جاهدة لتطبيق قوانين البلاد بأكثر الطرق إنسانية ممكنة".

وقال بابا الفاتيكان، في تصريحات صحفية سابقة، إنّ "من يقول أنا ضدّ الإجهاض لكنّي أوافق على المعاملة اللا إنسانية للمهاجرين في الولايات المتحدة هو شخص لا أعرف ما إذا كان بالفعل مؤيّدًا للحياة".

وأتى تصريح الحبر الأعظم ردًا على سؤال بشأن رغبة رئيس أساقفة شيكاجو، مسقط رأس البابا، في منح وسام للسيناتور الديموقراطي ديك دوربين الذي يدعم الحقّ في الإجهاض.

وتثير مبادرة رئيس أساقفة شيكاجو انقسامًا في صفوف رجال الدين الأمريكيين؛ بسبب مواقف السيناتور الداعمة للحق في الإجهاض الذي تعارضه الكنيسة.

وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق سياسة اعتقال وطرد جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وفي تصريحه للصحفيين، أعرب رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها في العالم 1.4 مليار نسمة عن قلقه إزاء الخطاب الحربي الذي يعتمده وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث.

وترأس هيجسيث، الثلاثاء الماضي، اجتماعًا غير معتاد بتاتًا في الولايات المتّحدة ضمّ جنرالات وأدميرالات وألقى خلاله خطابًا حربيًا دعا فيه خصوصًا إلى استعادة منطق "المحارب" ووعد بمنح تفويض مطلق للمقاتلين، لترهيب أعداء الولايات المتحدة والقضاء على معنوياتهم ومطاردتهم وقتلهم.

وعقّب البابا على هذا الخطاب قائلًا: "إنَّ هذه الطريقة في التعبير مُقلقة؛ لأنها تُظهر تصاعدًا مستمرًا للتوترات".

وأكّد ليون الرابع عشر أنّه يجب أن نعمل دائمًا من أجل السلام.