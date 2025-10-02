قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
البهى عمرو

رفض البيت الأبيض اتهامات البابا ليو الرابع عشر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاج سياسة "لا إنسانية" تجاه الهجرة، مُؤكدًا أنّ الولايات المتّحدة تطبّق القانون بأكثر الطرق إنسانية ممكنة، حسبما أفادت "فرانس برس".

وفي تعقيب مباشر على تصريحات الحبر الأعظم، أعلنت المتحدثة الرئاسية الأمريكية كارولين ليفيت رفض حكومة بلادها القاطع للاتهامات بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين بطريقة لا إنسانية.

وأضافت: "هذه الحكومة تسعى جاهدة لتطبيق قوانين البلاد بأكثر الطرق إنسانية ممكنة".

وقال بابا الفاتيكان، في تصريحات صحفية سابقة، إنّ "من يقول أنا ضدّ الإجهاض لكنّي أوافق على المعاملة اللا إنسانية للمهاجرين في الولايات المتحدة هو شخص لا أعرف ما إذا كان بالفعل مؤيّدًا للحياة".

وأتى تصريح الحبر الأعظم ردًا على سؤال بشأن رغبة رئيس أساقفة شيكاجو، مسقط رأس البابا، في منح وسام للسيناتور الديموقراطي ديك دوربين الذي يدعم الحقّ في الإجهاض.

وتثير مبادرة رئيس أساقفة شيكاجو انقسامًا في صفوف رجال الدين الأمريكيين؛ بسبب مواقف السيناتور الداعمة للحق في الإجهاض الذي تعارضه الكنيسة.

وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق سياسة اعتقال وطرد جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وفي تصريحه للصحفيين، أعرب رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها في العالم 1.4 مليار نسمة عن قلقه إزاء الخطاب الحربي الذي يعتمده وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث.

وترأس هيجسيث، الثلاثاء الماضي، اجتماعًا غير معتاد بتاتًا في الولايات المتّحدة ضمّ جنرالات وأدميرالات وألقى خلاله خطابًا حربيًا دعا فيه خصوصًا إلى استعادة منطق "المحارب" ووعد بمنح تفويض مطلق للمقاتلين، لترهيب أعداء الولايات المتحدة والقضاء على معنوياتهم ومطاردتهم وقتلهم.

وعقّب البابا على هذا الخطاب قائلًا: "إنَّ هذه الطريقة في التعبير مُقلقة؛ لأنها تُظهر تصاعدًا مستمرًا للتوترات".

وأكّد ليون الرابع عشر أنّه يجب أن نعمل دائمًا من أجل السلام.

البيت الأبيض دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بابا الفاتيكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

مجموعة السبع

ضغط ألماني فرنسي إيطالي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

غارة إسرائيليىة - ارشيفي

استشهاد شخصين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد