BYD تسجّل أول انخفاض في تسليمات السيارات الكهربائية بسبب عروض المنافسين

سجلت شركة BYD، عملاق صناعة السيارات الكهربائية في الصين، أول انخفاض سنوي في تسليماتها خلال عام 2025، حتى مع دخولها موسم ذروة المبيعات، ما يشير إلى تباطؤ الشركة الرائدة في السوق.

سلّمت BYD 393,060 وحدة في سبتمبر، مسجلةً انخفاضًا يقارب 6% على أساس سنوي. ويأتي ذلك بعد أن خفضت الشركة، وفقًا للتقارير، هدف مبيعاتها لهذا العام بنسبة تصل إلى 16% ليصل إلى 4.6 مليون وحدة، وسط منافسة شديدة في الأسعار بالسوق المحلية.

مع ذلك، واصلت BYD هيمنتها على حصة السوق، حيث استحوذت على أكثر من 54% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في سبتمبر.

على الجانب الآخر، حققت شركات السيارات الكهربائية الناشئة أرقامًا قياسية في تسليماتها الشهرية، مدفوعة بإطلاق سيارات جديدة بأسعار أقل.

قال جوي ينغ، محلل السيارات في نومورا، إن العروض الترويجية من شركات السيارات وسياسات الحوافز الحكومية الصينية دعمت "تحسنًا متسلسلًا" في المبيعات، وهو أمر معتاد خلال فترة الذروة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

سلّمت شركة ليب موتور 66,657 سيارة في سبتمبر، بزيادة تقارب 97% على أساس سنوي، مواصلة سلسلة أرقامها القياسية. وتجاوز أحدث رقم للشركة المدعومة من ستيلانتيس حاجز الـ 50,000 سيارة الذي سجلته في يوليو.

تصدّر طرازا C10 وC16 من ليب موتور المبيعات في فئات الحجم الخاصة بهما (أقل من 200,000 يوان) للشهرين الرابع والثامن على التوالي.

حقق تحالف هارموني للتنقل الذكي، المدعوم من هواوي ويضم علامات مثل أيتو وشيري ومايكسترو، رقمًا قياسيًا جديدًا شهريًا بـ 52,916 وحدة، متجاوزًا نطاق الـ 40,000 وحدة الذي كان يسيطر عليه منذ مايو.

سجّلت شاومي أكثر من 40,000 وحدة في سبتمبر، أي ضعف ما سلّمته في يناير تقريبًا. وشمل ذلك YU7 الكهربائية، ثاني طراز إنتاجي ومنافس مباشر لسيارة Model Y من تيسلا، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة منذ إطلاقها في يوليو.

حطمت Xpeng رقمها القياسي في التسليمات الشهرية، مسجلةً 41,581 وحدة في سبتمبر، بزيادة 95% على أساس سنوي و10% على أساس شهري، متجاوزة حاجز الـ 40,000 وحدة بعد ثباتها ضمن نطاق الـ 30,000 منذ نوفمبر الماضي.

سجّلت شركة ناين 34,749 عملية تسليم في سبتمبر، أعلى مستوياتها القياسية للشهر الثاني على التوالي، مع نصف المبيعات تقريبًا من علامتها أونفو الموجهة للعائلات.

انتعشت لي أوتو في سبتمبر، مسجلةً 33,951 عملية تسليم بعد شهرين من انخفاض المبيعات عن نطاقها المعتاد البالغ 30,000 وحدة، على الرغم من إطلاق سيارة جديدة في أغسطس بسبب خطأ تسويقي سابق.

سلّمت شركة زيكر، المملوكة لشركة جيلي، 18,257 وحدة في سبتمبر، وهو أقل بقليل من رقمها القياسي البالغ 18,908 وحدة في مايو.