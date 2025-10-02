مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة “إكسترا نيوز” من العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر وفرنسا أعلنتا رسميًا اليوم، الخميس، عن نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقة من إطارها التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أنه جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، حيث تم الكشف عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 4 مليارات يورو، سيتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، تبدأ من 2025 وحتى 2030.

وأوضحت “الجبالي” أن هذه الخطة تستند إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفي"، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في عام 2022، والتي تهدف إلى دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

ولفتت إلى أنه تم الإعلان عن ثلاثة محاور رئيسية للاستثمار والتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة: مشروعات التنمية المستدامة، والمشروعات البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشروعات التنمية البشرية، وأبرزها دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعمل مصر على تعميمها في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030.