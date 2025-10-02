تعليم مطروح: تدشين مبادرة بحبك يا مصر لتعميق الانتماء الوطني لدي البراعم

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن تدشين مبادرة ( بحبك يا مصر) لتعليم البراعم بمرحلة رياض الاطفال غناء السلام الوطني بالتشكيل والنطق الصحيح وذلك ترسيخا للانتماء الوطني في نفوس بناة المستقبل وأمل الغد

وأوضحت وكيل الوزارة أن تنفيذ المبادرة تحت اشراف توجيه عام التربية الموسيقية وبالتنسيق مع توجيه رياض الاطفال من خلال تنظيم ورش عمل لمشرفات ومعلمات تلك المرحلة التعليمية

وأكدت نادية فتحى أن المديرية لن تدخر جهدا في سبيل مواصلة تفعيل الأنشطة التربوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لترسيخ الوعي الوطني والقيم السامية لدي الطلاب كذلك اكتشاف أفضل المواهب الطلابية وصقلها مهاراتها الفنية خاصة وأن المديرية حققت نتائج مميزة على مستوى الجمهورية في النشاط الطلابي بكافة نوعياته خلال العام الدراسي الماضي .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اختتمت فعاليات الملتقى الثقافى للشباب الذى استضافته محافظة مطروح على مدار ال٣ أيام الماضية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بإقامة الملتقى الثقافى لمحبى الشعر والإبداع بمدينة السلوم والذى نظمه المجلس الأعلى للثقافه مع بيت الشعر بالأقصر بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات ، و وجيه عبد الرازق استشارى الإدارة العامة بالمحافظة ،ورضا عطا الله رئيس مدينة السلوم و محمد حمدي .. رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ، وعدد غفير من الأدباء والشعراء والمبدعين الشباب ، ومجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب بمحافظة مطروح ،

ومن جانبه أعرب محافظ مطروح عن سعادته بنجاح فعاليات الملتقى على أرض المحافظة مشيداً بحرص الملتقى على الوصول إلى أقصى حدود مصر الغربية بمدينة السلوم وما تضمنه على مدار ثلاثة أيام بمرسي مطروح والسلوم من معارض للفنون التشكيلية وأمسيات شعرية وغنائية وغيرها من الفعاليات الثقافية الهامة .

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للثقافة ، وإلى كل الأدباء والشعراء والفنانين المشاركين ، وإلى شباب مطروح ولجميع القائمين والمنظمين والمشاركين في هذا الملتقى الثقافي على أرض المحافظة مؤكدا أن محافظة مطروح ستظل دائما بتراثها المميز وما تزخر به من الأدباء والشعراء وأبناء مطروح اللذين أسهموا على مدار السنوات في تعريف المجتمع بثقافة وفنون البادية ليظل هذا التراث الأصيل مصدر إلهام للاجيال الجديدة وجسرا للتواصل بين الماضي والحاضر .