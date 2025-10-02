قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر: مادة البرمجة إضافة متميزة لتطوير التعليم وعلى الطلاب الاهتمام بها

عبير أحمد
ياسمين بدوي

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بإعلان وزارة التربية والتعليم عن رابط دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو اليابانية لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي

وقالت عبير، إن خطوة تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي تعد إضافة جديدة ومتميزة لتطوير التعليم و دمجه بالتكنولوجيا الحديثة بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، إلى أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي رغم أنها لا تُضاف إلى المجموع هذا العام، إلا أنها مادة نجاح ورسوب وتشكل أساسًا قويًا لمستقبل الطلاب، مؤكدة أن إتقانها سيكون من أهم الأدوات التي يحتاجها أبناؤنا في سوق العمل القادم

 ووجهت عبير الطلاب إلى ضرورة الاهتمام بالمادة ومتابعتها بجدية، وعدم اعتبارها مادة ثانوية، مع تخصيص وقت مناسب للتدريب على المنصة، والاستفادة من المحتوى التفاعلي، والنظر إليها كفرصة لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، والتحلي بالصبر والمثابرة لأنها مادة عملية تعتمد على الممارسة.

كما دعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ،  أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم بشكل دوري في استخدام المنصة والتأكد من التزامهم، وتشجيعهم على التعلم العملي والتجريب المستمر، وتوعيتهم بأهمية البرمجة كلغة المستقبل التي ستساعدهم في بناء مستقبل أفضل وصناعة فرص عمل جديدة، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة في المنزل لدعم تعلمهم.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور،  أن التعاون مع الجانب الياباني في تقديم محتوى تعليمي حديث ومتخصص عبر منصة كيريو يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج وإكساب الطلاب مهارات تكنولوجية تتماشى مع متطلبات العصر، مشيرة إلى أن هذه المادة ستكون أساسًا مهمًا في المرحلة الثانوية المقبلة، وستفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة للإبداع والابتكار والمنافسة على المستوى المحلي والعالمي.

وكانت قد اوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى غير مضافة للمجموع بالصف الأول الثانوى العام وبكالوريا وتحسب درجات المادة من 100 درجة يجب حصول الطالب على 50 درجة للنرجاح، وستكون مادة أساسية فى الصف الثانى الثانوى بالبكالوريا فى مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب بين الكيمياء أو البرمجة لدراستها مع مواد العربى والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى.

وأشارت إلى أن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقم وأن هذه الخطوة تأتي كجزء من التعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب على التفكير والإبداع، ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

