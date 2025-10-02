اجتماع للجنة استثمار المؤتمر يخص قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

بتوجيهات من الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، عقدت لجنة الاستثمار بأمانة القاهرة اجتماعًا موسعًا ناقش محاور التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر كأحد ركائز برنامج الحزب في المرحلة المقبلة، وذلك بحضور القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، والقبطان أحمد حنفي جبر مساعد أمين القاهرة، والمهندس محمد عبد الحميد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من مختلف القطاعات والتخصصات.

وفي كلمته، أكد القبطان محمود جبر أن حزب المؤتمر ينظر إلى قضايا البيئة والتنمية المستدامة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أولويات العمل السياسي والبرلماني القادم، مشددًا على أن الحزب يسعى لتقديم رؤية متوازنة تعكس احتياجات المواطن وتواكب توجهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، ضمن إعداد البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب في انتخابات النواب 2025.

ومن جانبه، أوضح القبطان أحمد حنفي جبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه الرؤى إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، يمكن طرحها في سياق الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة، بما يضمن أن تكون برامج الحزب مرتبطة بحياة المواطن اليومية، وقادرة على إقناع الناخب المصري.

فيما شدد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار، على أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر هو استثمار في مستقبل مصر، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على صياغة مقترحات عملية لتشريعات جديدة تدعم القطاعات المستدامة، وتفتح المجال أمام فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.