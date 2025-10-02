أحمد حسن: صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك رسميًا اليوم

شارك احمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب احمد حسن :" صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك اليوم بشكل رسمي:".

موعد مباراة الزمالك وديكداها بـ الكونفدرالية

تقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق ديكيداها الصومالي لمواجهة الزمالك بعد تخطي عقبة الزمالة السوداني في الدور التمهيدي الأول، وكان بطل الصومال فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف ويتأهل لدور الـ32 للبطولة.





ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.