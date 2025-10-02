هند الضاوي: قطاع التكنولوجيا الأكثر تأثر من الحرب في إسرائيل.. الهلاك مصير تل أبيب

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن تأثير حالة الحرب التي تعيش فيها إسرائيل انعكست بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن القطاع التكنولوجي يعد الأكثر تأثرًا، بعد أن تراجع الإقبال عليه وهروب معظم الشركات الناشئة التي اتخذت من إسرائيل مقرًا لها.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هذا التراجع انعكس سلبًا على الناتج المحلي الإسرائيلي، إلى جانب تأثر قطاع الطاقة نتيجة استهداف حقول النفط وإغلاق ميناءي حيفا وليفياتينا، وهو ما أدى إلى تراجع مردود الطاقة على الداخل الإسرائيلي بشكل كبير.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل سياساته القائمة على التحالف مع وزراء متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش، مؤكدة أن سياسات الحكومة الحالية لا تخدم إلا المصالح الضيقة لليهود داخل إسرائيل، بينما يتفاقم التدهور الداخلي.

وحذرت هند الضاوي من أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل قد يدفع إسرائيل نحو مسار خطير يهدد بقاءها، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن نفسه صرح في ختام ولايته بأن إسرائيل لن تستطيع أن تعيل نفسها لفترة طويلة إذا استمرت هذه الأزمات.