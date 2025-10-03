سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية "هيكل اللجان الإدارية".. غدًا

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا السبت، 4 أكتوبر 2025، للشهود في محاكمة 25 متهما بهيكل اللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 286 لسنة 2025.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات أنه وجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الارهاب، ووجه للمتهم الثاني والعشرين استعمال مواقع التواصل لتبادل التكليفات والرسائل عبر برنامج التليجرام، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتبادل المطبوعات التي تروج لأفكار وأغراض الجماعة.