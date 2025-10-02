ممرضة حرب أكتوبر تكشف كواليس الحصار

روت الحاجة سيدة الكمشوشي، إحدى رموز المقاومة المدنية خلال حرب أكتوبر، تفاصيل مؤثرة من تجربتها داخل مستشفى السويس العام أثناء الحصار الإسرائيلي للمدينة، مؤكدة أن الروح الوطنية والبطولية كانت حاضرة بقوة بين المصابين والكوادر الطبية رغم المعاناة.

واستعرضت الكمشوشي مشاهد إنسانية من داخل المستشفى المحاصر وذلك خلال لقائها مع الإعلامية سناء منصور في برنامج "ست ستات" المذاع على قناة dmc، حيث قالت الكمشوشي إنها كانت تسهل تواصل المصابين مع ذويهم في ظل انقطاع الاتصالات، وذلك من خلال أوراق صغيرة تخبأ داخل الجبائر التي يلف بها جرحى الحرب، تحمل أسماء وعناوين ترسل مع المصابين عند نقلهم خارج المدينة قائلة : "كنت بكتب اسم المريض واللي بيستلمه، وأخفيها في الجبس، علشان تطمّن أهلهم عليهم لما ينزلوا مصر .