قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الخطيب .. من هي رويدا هشام المرشحة لعضوية مجلس الأهلي

الخطيب ورويدا هشا
الخطيب ورويدا هشا
إسلام مقلد

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قائمته التي سيخوض بها السباق الانتخابي المحدد له يومي 30، 31 من الشهر الجاري، على رأس القيادة للدورة الثالثة.

وضمت القائمة الجديدة التي أعلنها «الخطيب» في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مزيجًا بين عناصر الخبرة والشباب ورجال الأعمال، لإحداث التوازن المطلوب وضرورة ضخ دماء جديدة داخل المجلس، بما يضمن استمرارية النجاح الإداري والرياضي للنادي في السنوات المقبلة، سواء على المستوى الإداري أو مستوى فريق الكرة.

وشهدت القائمة تواجد ياسين منصور رجل الأعمال المعروف على منصب نائب الرئيس، فيما سيظل خالد مرتجي محتفظًا بمقعده في أمانة الصندوق للدورة الثانية على التوالي، مع استمرار الأعضاء محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي.

ومن بين الأسماء الجديدة رويدا هشام، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم السيرة الذاتية لها.

السيرة الذاتية لـ رويدا هشام 

  • سبَّاحة النادي الأهلي والمنتخب من سنة 2009، وصاحبة أرقام قياسية في مختلف الأعمار السنية.
  • حاصلة على ماجستير MBA في إدارة الأعمال من جامعة حلوان لسنة 2022.
  • مسئول دعم التحول الرقمي ببنك مصر، وتتمتع بخبرة في دمج الشركات الناشئة من مرحلة الاستكشاف وحتى التنفيذ والاندماج.
  • تتمتع بخبرة قوية في خدمة العملاء وإدارة العلاقات داخل القطاع المصرفي، من خلال تقديم حلول عملية وفعّالة لإدارة الحسابات. 
  • حاصلة على ميداليات عديدة في مختلف المحافل الدولية وبطولات عالمية للشرطة والجيش والناشئين.
  • حاصلة على العديد من الميداليات والأرقام القياسية المصرية في الدورات والبطولات العربية والإفريقية.
     
رويدا هشام محمود الخطيب النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد