قائمة الخطيب .. من هي رويدا هشام المرشحة لعضوية مجلس الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قائمته التي سيخوض بها السباق الانتخابي المحدد له يومي 30، 31 من الشهر الجاري، على رأس القيادة للدورة الثالثة.
وضمت القائمة الجديدة التي أعلنها «الخطيب» في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مزيجًا بين عناصر الخبرة والشباب ورجال الأعمال، لإحداث التوازن المطلوب وضرورة ضخ دماء جديدة داخل المجلس، بما يضمن استمرارية النجاح الإداري والرياضي للنادي في السنوات المقبلة، سواء على المستوى الإداري أو مستوى فريق الكرة.
وشهدت القائمة تواجد ياسين منصور رجل الأعمال المعروف على منصب نائب الرئيس، فيما سيظل خالد مرتجي محتفظًا بمقعده في أمانة الصندوق للدورة الثانية على التوالي، مع استمرار الأعضاء محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي.
ومن بين الأسماء الجديدة رويدا هشام، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم السيرة الذاتية لها.
السيرة الذاتية لـ رويدا هشام
- سبَّاحة النادي الأهلي والمنتخب من سنة 2009، وصاحبة أرقام قياسية في مختلف الأعمار السنية.
- حاصلة على ماجستير MBA في إدارة الأعمال من جامعة حلوان لسنة 2022.
- مسئول دعم التحول الرقمي ببنك مصر، وتتمتع بخبرة في دمج الشركات الناشئة من مرحلة الاستكشاف وحتى التنفيذ والاندماج.
- تتمتع بخبرة قوية في خدمة العملاء وإدارة العلاقات داخل القطاع المصرفي، من خلال تقديم حلول عملية وفعّالة لإدارة الحسابات.
- حاصلة على ميداليات عديدة في مختلف المحافل الدولية وبطولات عالمية للشرطة والجيش والناشئين.
- حاصلة على العديد من الميداليات والأرقام القياسية المصرية في الدورات والبطولات العربية والإفريقية.