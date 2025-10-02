أحمد ربيع على أعتاب المشاركة الأولى مع الزمالك أمام غزل المحلة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن أحمد ربيع، لاعب فريق الزمالك، يقترب من الظهور الأول له بقميص الفريق خلال مواجهة غزل المحلة المقررة بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، يفكر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، في الدفع باللاعب خلال اللقاء ولو لدقائق معدودة، حسب سير المباراة، بهدف منحه فرصة للتأقلم مع الفريق بعد غيابه عن المشاركة منذ انطلاق الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وأكد، كان فيريرا قد قرر ضم ربيع إلى قائمة الفريق في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، إلا أنه استبعده من التواجد في المباراة ويسعى فيريرا إلى توسيع قاعدة اختياراته الفنية، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة، خاصة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة حتى الآن.

واختتم، يأمل الجهاز الفني أن تمثل مشاركة ربيع خطوة أولى نحو ظهوره بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بما يعزز من قوة الزمالك في وسط الملعب، في ظل غياب عبد الله السعيد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.