قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تحتجز أكثر من 250 ناشطًا من أسطول الصمود وتنقلهم إلى السجون
إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي
زلة لسان ترامب تتحول إلى مادة للضحك الدبلوماسي بين ماكرون وقادة القوقاز
أقل سعر دولار اليوم 3-10-2025
غدًا.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
أول تعليق لـ نتنياهو على الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر
دموع زوجة علي زين تخطف الأنظار في نهائي مونديال اليد
رغم الاعتراض الإسرائيلي.. 10 سفن جديدة من إيطاليا تنضم لأسطول الصمود نحو غزة
يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير المسرح القومي: عرض الملك لير حلم شخصي.. ومهمتي استعادة الجمهور

أيمن الشيوي
أيمن الشيوي
هاني حسين

قال الفنان الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، إن توليه إدارة المسرح بعد عمالقة مثل خليل مطران ويوسف وهبي وسميحة أيوب يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية ضخمة، مشيرًا إلى أن مهمته الأساسية منذ توليه المنصب كانت استعادة الجمهور المصري للمسرح بعد سنوات من الانصراف عنه، موضحًا أن الهدف كان توفير عناصر جذب جماهيري من خلال مضمون العروض والتقنيات الحديثة التي تشجع الجمهور على الإقبال.

وأضاف الشيوي، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن البداية كانت بتطوير خشبة المسرح القومي نفسها عبر تجهيزها بشاشات عرض ضخمة تصل مساحتها إلى 60 مترًا، لمواكبة التطورات التكنولوجية وإضفاء حالة من الإبهار على العروض.

وأكد أن الخطة تضمنت تقديم أعمال تمس الجمهور في موضوعاتها وتُعرض في شكل عصري، لافتًا إلى أن البداية جاءت عبر العروض الموسيقية مثل «سيدتي أنا» بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، ثم «مش روميو وجولييت» بطولة علي الحجار ورانيا فريد شوقي.

وأشار مدير المسرح القومي إلى أن أبرز إنجازاته كان تقديم عرض «الملك لير» مع الدكتور يحيى الفخراني، واصفًا العمل بأنه حلم شخصي كان يخطط له، معتبرًا إحياء المسرحية للمرة الثالثة تحديًا شديد التعقيد والأهمية في الوقت نفسه لأنه يجسد قيمة فنية وثقافية.

المسرح اخبار التوك شو مدير المسرح أيمن الشيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

الفتاة الضحية بالغربية

طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية

ترشيحاتنا

الصداع العنقودى

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

اكتوبر الوردي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد