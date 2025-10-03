مدير المسرح القومي: عرض الملك لير حلم شخصي.. ومهمتي استعادة الجمهور

قال الفنان الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، إن توليه إدارة المسرح بعد عمالقة مثل خليل مطران ويوسف وهبي وسميحة أيوب يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية ضخمة، مشيرًا إلى أن مهمته الأساسية منذ توليه المنصب كانت استعادة الجمهور المصري للمسرح بعد سنوات من الانصراف عنه، موضحًا أن الهدف كان توفير عناصر جذب جماهيري من خلال مضمون العروض والتقنيات الحديثة التي تشجع الجمهور على الإقبال.

وأضاف الشيوي، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن البداية كانت بتطوير خشبة المسرح القومي نفسها عبر تجهيزها بشاشات عرض ضخمة تصل مساحتها إلى 60 مترًا، لمواكبة التطورات التكنولوجية وإضفاء حالة من الإبهار على العروض.

وأكد أن الخطة تضمنت تقديم أعمال تمس الجمهور في موضوعاتها وتُعرض في شكل عصري، لافتًا إلى أن البداية جاءت عبر العروض الموسيقية مثل «سيدتي أنا» بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، ثم «مش روميو وجولييت» بطولة علي الحجار ورانيا فريد شوقي.

وأشار مدير المسرح القومي إلى أن أبرز إنجازاته كان تقديم عرض «الملك لير» مع الدكتور يحيى الفخراني، واصفًا العمل بأنه حلم شخصي كان يخطط له، معتبرًا إحياء المسرحية للمرة الثالثة تحديًا شديد التعقيد والأهمية في الوقت نفسه لأنه يجسد قيمة فنية وثقافية.