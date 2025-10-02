قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار العروض

لجنة المشاهدة
لجنة المشاهدة
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار العروض في دورته العاشرة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل، وتضم اللجنة خمسة من كبار المسرحيين والفنانين من ألبانيا ورومانيا ومصر وكوسوفو، بما يعكس البعد الدولي للمهرجان، ويؤكّد على تنوّع الرؤى الفنية والخبرات الإبداعية المشاركة فيه.

أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار:

•    سامح الصريطي – مصر " رئيسا" للجنة وهو فنان متعدّد المواهب بدأ في فرقة "أنغام الشباب"، وشارك في المسرح والتلفزيون والسينما بأعمال متميزة ، حيث قدّم مسرحيات مهمة مثل: "الحب بعد المداولة"، "عطشان يا صبايا"، "تذكرة للجنة"، "زي ما تحب"، "عالم كورة كورة"، "شغل أراجوزات"، و"أحلام الفرسان."، " ذات الهمة " ،في التلفزيون، كان حاضرًا بقوة في مسلسلات: "رمضان والناس"، "هي والمستحيل"، "حتى لا يختنق الحب"، "ليالي الحلمية"، وفي السينما شارك في أفلام مهمة مثل: "ملاكي إسكندرية"، خيانة مشروعة، الرهينة، وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية والاذاعية ، كما شغل منصب مستشار فني لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة حتى عام ٢٠١١ .


•    إيدموند هيوماري – ألبانيا
المدير التنفيذي السابق للمركز الوطني لمسرح البحر الأبيض المتوسط، وصاحب تجربة ثرية في إدارة المهرجانات المسرحية الدولية مثل بوتريتي الدولي والبامونو للمونودراما، إلى جانب مساهماته في صناعة السينما وإدارة الفنون بألبانيا وأوروبا.

•    إيريكا مولدوفان – رومانيا
ممثلة ومخرجة بارزة، حاصلة على البكالوريوس والماجستير بمرتبة الشرف في الفنون المسرحية، وقدّمت أدوارًا مؤثرة في السينما الرومانية، وتمتاز بقدرتها على المزج بين الأداء العاطفي العميق والحضور المسرحي اللافت.

•    عزت زين – مصر
مخرج وممثل وأيقونة مسرحية مصرية، نشأ في بيت مسرحي، وأسهم في تقديم وإخراج عشرات الأعمال على مسرح الدولة والثقافة الجماهيرية التي أخرج فيها قرابة أربعين مسرحية ، كما أسس فرقة مسرح بجامعة الفيوم واسس أيضا نوادي المسرح في محافظة الفيوم ، ومن أعماله المسرحية ممثلا : قواعد العشق الأربعون، مش روميو وجولييت، "اثنين في قفة"، "مقتل القمر الجنوبي"، "القبض على طريف الحادي"، "عائلة توت"، "قضية ظل الحمار"، "رابعة العدوية"، أما في السينما والدراما فقدم الكثير من الأعمال، ونال تكريما من جامعات الفيوم وبني سويف والمهرجان القومي للمسرح، وكان عضوًا في لجان تحكيم الجامعات والمسرح الجماهيري، وحصل على جائزة ساويرس في دورتها العشرين تقديرًا لمسيرته الفنية.


إرليتا ريكسابي – كوسوفو
مخرجة مسرحية كرّست مسيرتها للإبداع منذ دراستها الثانوية، وأخرجت أعمالًا لافتة مثل معالجة معاصرة لمأساة إسخيلوس أوريستيا عام 2020، وتمتاز بتجاربها المسرحية التي تمزج بين التراث والحداثة.

ويؤكد هذا التشكيل الدولي أنّ المهرجان يرسّخ مكانته كمنصة مسرحية شبابية ذات بُعد عالمي، تحتفي بالتنوّع الثقافي والإبداعي، وتتيح تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الثقافات.
ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، حيث تؤكّد هذه المؤسسات دعمها للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وترسّخ تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة التنمية الشاملة.
كما يحظى المهرجان بدعم محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي الإدارة التنفيذية للمهرجان، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها المضيئة وإسهاماتها البارزة في دعم قضايا المسرح والفنون.

إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح المخرج مازن الغرباوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بعد استقالة 14 عضوا من الشيوخ .. ما شروط الترشح للنواب؟

قانون العمل الجديد

القطاع الخاص .. اعرف شروط التعيين والإعلان عن الوظائف الجديد بالقانون

مجلس النواب

بعد موافقة اللجنة العامة.. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

بالصور

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد