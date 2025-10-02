مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار العروض

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تشكيل لجنة مشاهدة واختيار العروض في دورته العاشرة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل، وتضم اللجنة خمسة من كبار المسرحيين والفنانين من ألبانيا ورومانيا ومصر وكوسوفو، بما يعكس البعد الدولي للمهرجان، ويؤكّد على تنوّع الرؤى الفنية والخبرات الإبداعية المشاركة فيه.

أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار:

• سامح الصريطي – مصر " رئيسا" للجنة وهو فنان متعدّد المواهب بدأ في فرقة "أنغام الشباب"، وشارك في المسرح والتلفزيون والسينما بأعمال متميزة ، حيث قدّم مسرحيات مهمة مثل: "الحب بعد المداولة"، "عطشان يا صبايا"، "تذكرة للجنة"، "زي ما تحب"، "عالم كورة كورة"، "شغل أراجوزات"، و"أحلام الفرسان."، " ذات الهمة " ،في التلفزيون، كان حاضرًا بقوة في مسلسلات: "رمضان والناس"، "هي والمستحيل"، "حتى لا يختنق الحب"، "ليالي الحلمية"، وفي السينما شارك في أفلام مهمة مثل: "ملاكي إسكندرية"، خيانة مشروعة، الرهينة، وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية والاذاعية ، كما شغل منصب مستشار فني لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة حتى عام ٢٠١١ .



• إيدموند هيوماري – ألبانيا

المدير التنفيذي السابق للمركز الوطني لمسرح البحر الأبيض المتوسط، وصاحب تجربة ثرية في إدارة المهرجانات المسرحية الدولية مثل بوتريتي الدولي والبامونو للمونودراما، إلى جانب مساهماته في صناعة السينما وإدارة الفنون بألبانيا وأوروبا.

• إيريكا مولدوفان – رومانيا

ممثلة ومخرجة بارزة، حاصلة على البكالوريوس والماجستير بمرتبة الشرف في الفنون المسرحية، وقدّمت أدوارًا مؤثرة في السينما الرومانية، وتمتاز بقدرتها على المزج بين الأداء العاطفي العميق والحضور المسرحي اللافت.

• عزت زين – مصر

مخرج وممثل وأيقونة مسرحية مصرية، نشأ في بيت مسرحي، وأسهم في تقديم وإخراج عشرات الأعمال على مسرح الدولة والثقافة الجماهيرية التي أخرج فيها قرابة أربعين مسرحية ، كما أسس فرقة مسرح بجامعة الفيوم واسس أيضا نوادي المسرح في محافظة الفيوم ، ومن أعماله المسرحية ممثلا : قواعد العشق الأربعون، مش روميو وجولييت، "اثنين في قفة"، "مقتل القمر الجنوبي"، "القبض على طريف الحادي"، "عائلة توت"، "قضية ظل الحمار"، "رابعة العدوية"، أما في السينما والدراما فقدم الكثير من الأعمال، ونال تكريما من جامعات الفيوم وبني سويف والمهرجان القومي للمسرح، وكان عضوًا في لجان تحكيم الجامعات والمسرح الجماهيري، وحصل على جائزة ساويرس في دورتها العشرين تقديرًا لمسيرته الفنية.



إرليتا ريكسابي – كوسوفو

مخرجة مسرحية كرّست مسيرتها للإبداع منذ دراستها الثانوية، وأخرجت أعمالًا لافتة مثل معالجة معاصرة لمأساة إسخيلوس أوريستيا عام 2020، وتمتاز بتجاربها المسرحية التي تمزج بين التراث والحداثة.

ويؤكد هذا التشكيل الدولي أنّ المهرجان يرسّخ مكانته كمنصة مسرحية شبابية ذات بُعد عالمي، تحتفي بالتنوّع الثقافي والإبداعي، وتتيح تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الثقافات.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار بقيادة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، حيث تؤكّد هذه المؤسسات دعمها للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وترسّخ تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي الإدارة التنفيذية للمهرجان، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها المضيئة وإسهاماتها البارزة في دعم قضايا المسرح والفنون.