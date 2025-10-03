ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح ناري في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل يُدعى "الجاحد" – له معلومات جنائية ومسجل خطر سرقة بالإكراه – لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان بنها.

وردت معلومات إلى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث القسم تفيد باتخاذ المتهم من منطقة سكنه بمساكن الموالح مسرحًا لتوزيع المواد المخدرة على الشباب.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفى الكردي من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر "الآيس" وسلاح ناري (فرد خرطوش).

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.