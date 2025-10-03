قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يارب احفظ حفظ مصر وأهلها.. دعاء وزير الأوقاف بعد صلاة الجمعة| فيديو
بعد خفض الفائدة.. شهادات ادخار بنك مصر لأفضل استثمار
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير
الميزانية مناسبة.. سامح حسين: فيلم استنساخ يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع
اليوم.. الأهلي يواجه مسار في بطولة دوري سيدات الكرة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-10-2025
ما مدى احتمالية غرق أراضى طرح النهر؟.. تحذيرات عاجلة في الدلتا وخبير يوضح التفاصيل
مؤشر خطير.. جليد يعكس تسارع الاحتباس الحراري العالمي| ما القصة؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم
أزهري: الدفاع عن الأوطان شرف ديني وواجب مقدس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة الإسماعيلية تعلن بدء برنامج تطعيمات الطلاب بالمدارس

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، بدء تطعيم طلاب المدارس؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية.

يأتي ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعزيز خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع. 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على أهمية التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة لبعض المراحل الدراسية، حيث يتم تطعيم طلاب المدارس بتطعيم ضد الالتهاب السحائي" الحمي الشوكية" للمرحلتين (أولى ابتدائي ـ أولى إعدادي) وتطعيم الثنائي ضد الدفتيريا والتيتانوس للمرحلتين ( ثانية ابتدائي - رابعة ابتدائي).

وفى ذات السياق، تواصل فرق التطعيم المرور على المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا طلاب المدارس، وذلك تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، دكتور أحمد محمود مدير مكافحة الأمراض المُعدية، دكتورة شيرين علاء مسئول التطعيمات وعبدالله مجدي مراقب تطعيمات المدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

