صحة الإسماعيلية تعلن بدء برنامج تطعيمات الطلاب بالمدارس

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، بدء تطعيم طلاب المدارس؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية.

يأتي ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعزيز خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.



وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على أهمية التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة لبعض المراحل الدراسية، حيث يتم تطعيم طلاب المدارس بتطعيم ضد الالتهاب السحائي" الحمي الشوكية" للمرحلتين (أولى ابتدائي ـ أولى إعدادي) وتطعيم الثنائي ضد الدفتيريا والتيتانوس للمرحلتين ( ثانية ابتدائي - رابعة ابتدائي).

وفى ذات السياق، تواصل فرق التطعيم المرور على المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا طلاب المدارس، وذلك تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، دكتور أحمد محمود مدير مكافحة الأمراض المُعدية، دكتورة شيرين علاء مسئول التطعيمات وعبدالله مجدي مراقب تطعيمات المدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.