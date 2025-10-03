يمارسون الرذيـ لة والفجـ ور.. القبض على شاب و3 فتيات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص و3 فتيات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بنطاق محافظة الإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص و3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.