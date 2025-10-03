قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو الودية
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين: قدمت 790 مسلسلا و70 فيلما وواجهنا صعوبات بسبب مسرحية المتزوجون

مهرجان الإسكندرية السينمائي
مهرجان الإسكندرية السينمائي
أحمد إبراهيم

أقيمت اليوم ندوة لتكريم الفنانة شيرين ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وأدار الندوة الناقد الفني أحمد سعد الدين.

وعبّرت الفنانة شيرين عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، قائلة: “بدأت رحلتي مع الفن قبل عشر سنوات، حين قدمت مشروع تخرج لطلاب، وصورنا فيلمًا قصيرًا تدرّبت خلاله على رقصة، وكان حلمي أن تكون هذه البداية لانطلاقتي، لكنني عدت بعدها لاستكمال دراستي.”

وتابعت: “طلب مني المشاركة في عدد من الأفلام التسجيلية من قبل مديرة المعهد، وشعرت حينها أن الطريق بدأ يتفتح أمامي. لكنني واجهت صعوبات، خاصةً عندما بدأت أرافق بعض الفتيات للمشاركة في الأعمال التلفزيونية، دون أن يُذكر اسمي في تلك الأعمال.”

وأضافت: “قررت التوقف عن التمثيل وقتها، وبدأت في تعلم الباليه. وتم اختياري لاحقًا ضمن فرقة باليه القاهرة، لكن عميدة المعهد اعترضت لصغر سني، غير أن والدي دعم قراري وسافر بي، وقال لي: (أنت ستمثلين مصر).”

وأوضحت أنها التحقت بالمعهد العالي للباليه، ثم درست الحقوق لاحقًا، لكنها واجهت حينها صدمتين كبيرتين أثرتا في حياتها، هما حريق دار الأوبرا وحريق مسرح البالون، مضيفة: "كانت لي ذكريات كثيرة في هذين المكانين، وسبب لي ما حدث ألمًا شديدًا، بعد ذلك بدأنا تقديم عروض الباليه على مسرح الجامعة.

واستكملت: "من هنا بدأت رحلتي الفنية الفعلية، حيث قدمت أكثر من 790 مسلسلًا، وأكثر من 70 فيلمًا، إلى جانب العديد من المسرحيات. وكانت آخر مسرحية لي مع الفنان الراحل سمير غانم.

وتطرقت شيرين إلى تجربتها في مسرحية "المتزوجون"، فقالت:"تم تسجيل المسرحية تلفزيونيًا بعد ثلاث سنوات من عرضها، وكان ذلك بعد زواجي بثلاثة أشهر، أما عرضها في الكويت، فقد واجهنا صعوبات كبيرة في السفر، لكننا قضينا أوقاتًا رائعة هناك، خاصة مع جورج سيدهم وسمير غانم.

شيرين الفنانة شيرين الإسكندرية مهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مهرجان الإسكندرية السينمائي الناقد الفني أحمد سعد الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

ترشيحاتنا

الديون

من يسدد الأقساط بعد وفاة صاحبها؟.. أمين الإفتاء: الدين لا ينقطع إلا بالقضاء

فعاليات أمسية مصر

فعاليات أمسية مصر.. نائب رئيس جامعة الأزهر: بلدنا سيظل أنموذجا فريدا في التعايش والمحبة

الدكتور يسري جبر

الحكمة من قول الصحابي: «فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله»؟ عالم أزهري يجيب

بالصور

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد