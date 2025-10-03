شيرين: قدمت 790 مسلسلا و70 فيلما وواجهنا صعوبات بسبب مسرحية المتزوجون

أقيمت اليوم ندوة لتكريم الفنانة شيرين ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وأدار الندوة الناقد الفني أحمد سعد الدين.

وعبّرت الفنانة شيرين عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، قائلة: “بدأت رحلتي مع الفن قبل عشر سنوات، حين قدمت مشروع تخرج لطلاب، وصورنا فيلمًا قصيرًا تدرّبت خلاله على رقصة، وكان حلمي أن تكون هذه البداية لانطلاقتي، لكنني عدت بعدها لاستكمال دراستي.”

وتابعت: “طلب مني المشاركة في عدد من الأفلام التسجيلية من قبل مديرة المعهد، وشعرت حينها أن الطريق بدأ يتفتح أمامي. لكنني واجهت صعوبات، خاصةً عندما بدأت أرافق بعض الفتيات للمشاركة في الأعمال التلفزيونية، دون أن يُذكر اسمي في تلك الأعمال.”

وأضافت: “قررت التوقف عن التمثيل وقتها، وبدأت في تعلم الباليه. وتم اختياري لاحقًا ضمن فرقة باليه القاهرة، لكن عميدة المعهد اعترضت لصغر سني، غير أن والدي دعم قراري وسافر بي، وقال لي: (أنت ستمثلين مصر).”

وأوضحت أنها التحقت بالمعهد العالي للباليه، ثم درست الحقوق لاحقًا، لكنها واجهت حينها صدمتين كبيرتين أثرتا في حياتها، هما حريق دار الأوبرا وحريق مسرح البالون، مضيفة: "كانت لي ذكريات كثيرة في هذين المكانين، وسبب لي ما حدث ألمًا شديدًا، بعد ذلك بدأنا تقديم عروض الباليه على مسرح الجامعة.

واستكملت: "من هنا بدأت رحلتي الفنية الفعلية، حيث قدمت أكثر من 790 مسلسلًا، وأكثر من 70 فيلمًا، إلى جانب العديد من المسرحيات. وكانت آخر مسرحية لي مع الفنان الراحل سمير غانم.

وتطرقت شيرين إلى تجربتها في مسرحية "المتزوجون"، فقالت:"تم تسجيل المسرحية تلفزيونيًا بعد ثلاث سنوات من عرضها، وكان ذلك بعد زواجي بثلاثة أشهر، أما عرضها في الكويت، فقد واجهنا صعوبات كبيرة في السفر، لكننا قضينا أوقاتًا رائعة هناك، خاصة مع جورج سيدهم وسمير غانم.