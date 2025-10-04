سعر بتكوين يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق



تقترب بتكوين من أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق إذ عزز ارتفاع المخاطر بسبب إغلاق الحكومة الأميركية الإقبال على أكبر عملة مشفرة في العالم.

تجاوز سعر العملة المشفرة مستوى 123,000 دولار لأول مرة منذ أغسطس، مدعوماً بارتفاع الأسهم الأميركية وتجدد التدفقات إلى صناديق المؤشرات المرتبطة ببتكوين. وتوقع المستثمرون أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ الأربعاء، سيدفعهم إلى أصول الملاذ الآمن، فيما بدأ المشاركون في السوق يُطلقون عليه "صفقة تراجع القيمة" (Debasement Trade).

معنويات إيجابية مع الإغلاق الحكومي

قال جيف كيندريك، رئيس الأبحاث العالمية للأصول الرقمية في بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered) إن "الإغلاق الحكومي مهم هذه المرة"، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع سعر بتكوين خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن بتكوين كانت "في وضع مختلف" خلال الإغلاق السابق بين عامي 2018 و2019، عندما كانت تتُداول بشكل أقل ارتباطاً مع الأصول التقليدية عالية المخاطر.

إغلاق حكومة أميركا.. فرص استثمارية وسط شلل فيدرالي

المعنويات الإيجابية استفادت أيضاً من أداء "بتكوين" التاريخي المتفوق في شهر أكتوبر، الذي اكتسب لقب "أكتوبر الصاعد" (Uptober). إذ ارتفع الرمز في تسعة من الأعوام العشرة الماضية خلال هذا الشهر.

سعر أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية ارتفع لليوم الثامن على التوالي، وصعد 2% ليبلغ 123,261 دولاراً. وبلغت "بتكوين" مستوى قياسياً عند 124,514 دولاراً في 14 أغسطس، وهي الآن مرتفعة بأكثر من 30% منذ بداية العام.