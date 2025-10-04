قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
سعر بتكوين يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق

تقترب بتكوين من أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق إذ عزز ارتفاع المخاطر بسبب إغلاق الحكومة الأميركية الإقبال على أكبر عملة مشفرة في العالم.

تجاوز سعر العملة المشفرة مستوى 123,000 دولار لأول مرة منذ أغسطس، مدعوماً بارتفاع الأسهم الأميركية وتجدد التدفقات إلى صناديق المؤشرات المرتبطة ببتكوين. وتوقع المستثمرون أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ الأربعاء، سيدفعهم إلى أصول الملاذ الآمن، فيما بدأ المشاركون في السوق يُطلقون عليه "صفقة تراجع القيمة" (Debasement Trade).

معنويات إيجابية مع الإغلاق الحكومي

قال جيف كيندريك، رئيس الأبحاث العالمية للأصول الرقمية في بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered) إن "الإغلاق الحكومي مهم هذه المرة"، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع سعر بتكوين خلال هذه الفترة. 

وأشار إلى أن بتكوين كانت "في وضع مختلف" خلال الإغلاق السابق بين عامي 2018 و2019، عندما كانت تتُداول بشكل أقل ارتباطاً مع الأصول التقليدية عالية المخاطر.

إغلاق حكومة أميركا.. فرص استثمارية وسط شلل فيدرالي

المعنويات الإيجابية استفادت أيضاً من أداء "بتكوين" التاريخي المتفوق في شهر أكتوبر، الذي اكتسب لقب "أكتوبر الصاعد" (Uptober). إذ ارتفع الرمز في تسعة من الأعوام العشرة الماضية خلال هذا الشهر.

سعر أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية ارتفع لليوم الثامن على التوالي، وصعد 2% ليبلغ 123,261 دولاراً. وبلغت "بتكوين" مستوى قياسياً عند 124,514 دولاراً في 14 أغسطس، وهي الآن مرتفعة بأكثر من 30% منذ بداية العام.

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

