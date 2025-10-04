الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تسمم مجموعة من الكلاب في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام شخصين بوضع طعام مسمم لعدد من الكلاب الضالة، مما أدى إلى نفوقها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر المنقضى، تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة، من 3 مواطنات مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتضررهم من شخصان لقيامهما بوضع طعام مسمم للكلاب بدائرة القسم مما أدى إلى نفوقها.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شخصان - مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة وإستعانته بالآخر لقيادة السيارة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

