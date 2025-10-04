قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المديرة التنفيذية لـ"قادرون باختلاف" تترأس اجتماعًا لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأست زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، اجتماعاً موسعاً لاستعراض ملامح استراتيجية الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي له، وذلك بحضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة  التضامن الاجتماعي،  خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، إلى جانب ممثلي قطاعات العمل المختلفة داخل الصندوق.

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" خطة العمل التي يعتزم الصندوق تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن إعداد هيكل تنظيمي متكامل وفعال ومرن يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف الصندوق، وضمان حسن توزيع المهام والمسؤوليات بين الإدارات المختلفة.

وقالت زينة توكل: "الهيكل التنظيمي ليس مجرد تقسيم إداري، بل هو الإطار الذي يضمن انسيابية العمل، ويعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تحقيق رؤية الصندوق في تقديم خدمات نوعية وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونحرص على أن يكون الهيكل مرناً، قابلاً للتطوير، ويعكس احتياجات الفئات المستهدفة".

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرن باختلاف" أنها تسعى إلى بناء هيكل تنظيمي يعكس التخصصات المطلوبة ويضمن التكامل بين الإدارات المختلفة، خاصة أن الهيكل ليس فقط أداة تنظيمية، بل هو حجر الأساس الذي يبنى عليه الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".

وأكدت زينة توكل أن الصندوق يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريبي، مشددة على أهمية التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التكامل في الخدمات.

يذكر أن صندوق "قادرون باختلاف" تم إنشاؤه بموجب القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٤ ويضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف ملامح استراتيجية الصندوق مقترح الهيكل التنظيمي التضامن خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

سام مرسي

أول استدعاء لمنتخب مصر الثاني.. سام مرسي يتلقى خبرا سعيدا

يانيك فيريرا

فيريرا يرفض المجازفة بـ محمد شحاتة أمام غزل المحلة خوفا من تفاقم الإصابة

ندى مجدي

بطلة مصر للسباحة بالزعانف: أحلم بحصد أكبر عدد من الميداليات

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد