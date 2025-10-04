المديرة التنفيذية لـ"قادرون باختلاف" تترأس اجتماعًا لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي

ترأست زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، اجتماعاً موسعاً لاستعراض ملامح استراتيجية الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي له، وذلك بحضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، إلى جانب ممثلي قطاعات العمل المختلفة داخل الصندوق.

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" خطة العمل التي يعتزم الصندوق تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن إعداد هيكل تنظيمي متكامل وفعال ومرن يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف الصندوق، وضمان حسن توزيع المهام والمسؤوليات بين الإدارات المختلفة.

وقالت زينة توكل: "الهيكل التنظيمي ليس مجرد تقسيم إداري، بل هو الإطار الذي يضمن انسيابية العمل، ويعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تحقيق رؤية الصندوق في تقديم خدمات نوعية وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونحرص على أن يكون الهيكل مرناً، قابلاً للتطوير، ويعكس احتياجات الفئات المستهدفة".

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرن باختلاف" أنها تسعى إلى بناء هيكل تنظيمي يعكس التخصصات المطلوبة ويضمن التكامل بين الإدارات المختلفة، خاصة أن الهيكل ليس فقط أداة تنظيمية، بل هو حجر الأساس الذي يبنى عليه الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".

وأكدت زينة توكل أن الصندوق يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريبي، مشددة على أهمية التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التكامل في الخدمات.

يذكر أن صندوق "قادرون باختلاف" تم إنشاؤه بموجب القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٤ ويضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.