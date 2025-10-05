قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025: تولي مهام جديدة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

لا تدع غرورك يؤثر على علاقتك. العملاء المتشددون سيجعلون حياتك المهنية مزدحمة. ستكون هناك تحديات مالية، وستكون صحتك جيدة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سينشر بعض الكُتّاب أعمالهم اليوم. احرص على أن تبقى في سجلّ الإدارة. يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لتسليم البحث وتحديث ملفك الشخصي على منصة التوظيف. احرص أيضًا على تولي مهام جديدة بمواعيد نهائية ضيقة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 سيُعاني بعض مواليد هذا البرج من مشاكل مرتبطة بالسعال البارد والصداع والالتهابات الفيروسية. يحتاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم إلى رعاية إضافية.

برج العقرب عاطفيا

فكّر في مناقشة العلاقة مع الوالدين الذين قد يُوافقون على هذه العلاقة. قد تبدو علاقة العمل جيدة، لكن على الرجال المتزوجين الابتعاد عنها. على النساء الحوامل اتخاذ احتياطات إضافية، خاصةً أثناء السفر لمسافات طويلة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ابدأ بخطة ادخار صغيرة للاحتياجات المستقبلية، واحتفظ بالإيصالات والملاحظات لتنظيم أمورك. الرعاية المتأنية والمنتظمة تبني استقرارًا دائمًا. أجّل المشتريات الكبيرة، واستشر أفراد عائلتك الموثوق بهم، وتتبع نفقاتك في دفتر ملاحظات بسيط.

برج العقرب العقرب توقعات برج العقرب حظك اليوم

