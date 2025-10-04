ندوة ثقافية عن اليوم العالمى لذوى الأمراض المزمنة بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الأمراض المزمنة (الهوسبيس) وتحمل عنوان “حياة مش أيام.. عنينا عليك فين ما تكون”.

يأتي ذلك ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى، بالتعاون مع مشروع “هوسبيس مصر”.

وتشارك في الندوة الفنانة سماح أنور، والروائية مى خالد، والشاعرة الدكتورة شرين العدوى، وكريستينا لطفى لبيب، والدكتورة تنديار سمير، والدكتور طلعت حكيم، والدكتور مصطفى عز العرب، ويقدمها كل من الدكتورة صفاء النجار، والفنان ماريو سعيد، وتتخللها فقرات فنية لفرقة مشروع ينى بقيادة المايسترو أبانوب ينى، وذلك فى السابعة مساء الأحد ٥ أكتوبر بالمسرح الصغير.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد إحدى مبادرات مؤسسة جوساب الذى يقدم خدمات الهوسبيس بالمجان للمرضى في مراحلهم الأخيرة بعد انتهاء الدور العلاجي بهدف تقديم الرعاية والخدمات المتنوعة للمريض والعمل على راحته وتخفيف آلامه بقدر الإمكان من خلال فريق مدرب فى تخصصات مختلفة.