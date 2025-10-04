قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
أخبار العالم

الجيش الصومالي يستعيد مدينة أوطيغلي من قبضة حركة الشباب

هاجر رزق

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم السبت، عن استعادة الجيش الصومالي، مدينة أوطيغلي الاستراتيجية الواقعة في إقليم شبيلي السفلى من قبضة عناصر حركة ،الشباب، المرتبطة بتنظيم، القاعدة.

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية "العاصفة الصامتة"، التي تهدف إلى القضاء على عناصر الحركة جنوبي البلاد.

وتعد مدينة أوطيغلي ذات أهمية استراتيجية، إذ تشكل نقطة ربط بين عدة مناطق رئيسية جنوب الصومال، وينظر إلى استعادتها كخطوة محورية في إحكام السيطرة على إقليم شبيلي السفلى.

يذكر أن الجيش الصومالي كثف، خلال الآونة الأخيرة، من عملياته العسكرية ضد مواقع تابعة لحركة ،الشباب، في مناطق مختلفة من البلاد.


وأفاد شيخ أبوبكر محمد حسن، الناطق باسم الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على مدينة أوطيغلي، بدعم من قوات الدفاع الأوغندية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي "أوصوم".

