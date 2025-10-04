الجيش الصومالي يستعيد مدينة أوطيغلي من قبضة حركة الشباب

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم السبت، عن استعادة الجيش الصومالي، مدينة أوطيغلي الاستراتيجية الواقعة في إقليم شبيلي السفلى من قبضة عناصر حركة ،الشباب، المرتبطة بتنظيم، القاعدة.

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية "العاصفة الصامتة"، التي تهدف إلى القضاء على عناصر الحركة جنوبي البلاد.

وتعد مدينة أوطيغلي ذات أهمية استراتيجية، إذ تشكل نقطة ربط بين عدة مناطق رئيسية جنوب الصومال، وينظر إلى استعادتها كخطوة محورية في إحكام السيطرة على إقليم شبيلي السفلى.

يذكر أن الجيش الصومالي كثف، خلال الآونة الأخيرة، من عملياته العسكرية ضد مواقع تابعة لحركة ،الشباب، في مناطق مختلفة من البلاد.



وأفاد شيخ أبوبكر محمد حسن، الناطق باسم الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على مدينة أوطيغلي، بدعم من قوات الدفاع الأوغندية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي "أوصوم".