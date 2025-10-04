وزير قطاع الأعمال: افتتاح مصانع الأدوية تجربة وطنية تتماشي مع رؤية مصر

رحب محمد الشيمي وزير قطاع الاعمال بالحضور خلال افتتح عدد من مصانع الدواء التابعة لشركة القابضة عقب تطويرها بمحافظة القليوبية لافتا إلى أن تطوير هذه المصانع تجربة وطنية تتماشي مع رؤية مصر لصناعة الادوية .

وأضاف ان صناعة الدواء يمثل احد الركائز للامن القومي الصحي مشيرا إلى الوزارة وضعت توطين صناعة الدواء في مصر كأحد أهم ركائز الأمن القومي بايد مصرية لتحقيق الاكتفاء الذاني من الدواء.

وأشار إلى أن التطوير الذي نشهده اليوم في شركات الأدوية هو دليل علي قدرة الدولة علي الانجاز ونستدف توطين صناعة الادوية لتوفير دواء امن وفعال للمواطن المصري