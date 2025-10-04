قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
فن وثقافة

أسرة عبد الحليم حافظ تقرر فرض رسوم لزيارة منزل العندليب

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
قسم الفن

أصدرت أسرة عبد الحليم حافظ، بيانًا عبر الصفحة الرسمية لـ منزل العندليب، أعلنت من خلاله احتمالية فرض رسوم لزيارة المنزل، للتمكن من عمل صيانة دورية وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وذلك من خلال أبليكيشن سيتم تدشينه. 

وجاء نص البيان كما يلي: «للأسف تم غلق حجز زيارات المنزل نهائيًا، ولا توجد أي زيارات أخرى بعد الزيارات التي تم حجزها بالفعل، والتي تنتهي منتصف شهر نوفمبر لحين عمل Website وApplication، يتم الحجز فقط من خلاله وسيتم الإعلان عنه حين الانتهاء منه لتنظيم الزيارات والتواصل معنا بشكل أفضل».

وأردف البيان: «غالبًا سيكون الحجز بعد ذلك بمقابل مبلغ رمزي للمصريين ومبلغ آخر لغير المصريين وأي تصوير لمحتوى أو لبرامج سيكون بمقابل مادي حتى نستطيع المحافظة على المنزل، وعمل الصيانات الدورية له وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وشرح جميع التفاصيل داخل المنزل لأننا لا نستطيع مواكبة ما يحدث الآن من طلبات زيارة مستميتة ومكالمات بشكل مستمر لا نستطيع الرد عليها جميعًا، وأيضًا سيكون من ضمنها مصاريف تشغيل الصفحة التي سيتم من خلالها الحجز ومصاريف تطوير الـ Application الخاصة بمنزل حليم لاحقًا».

منزل عبد الحليم حافظ 

وفي سبتمبر الماضي، حذرت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ، من حجز الزيارات لمنزله عن طريق أحد الفنادق الشهيرة، أو شركات السياحة.

وكتبت أسرة عبد الحليم حافظ عبر الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ: “يا جماعة بحذركم من التعامل مع أي فندق أو أي شركة سياحية يوهموكم بأنهم بيحجزوا وينسقوا زيارات لمنزل حليم”.

وأضافت: “دول نصابين وبيكسبوا فلوس على حسابكم، ومش بيعملوا حاجة غير إنهم بيبعتوا لنا حجز عن طريق هذه الصفحة، وأي حد بيتم اكتشاف إنه بينظم زيارات بيتم عمل بلوك له، وإلغاء الزيارة.. الطريقة الوحيدة لحجز زيارة منزل حليم هي عن طريق هذه الصفحة فقط والزيارة مجانية تمامًا.. اللهم قد بلغت اللهم فأشهد”.

