كفر الشيخ.. الوحدة المحلية بـ بيلا تُناشد أصحاب المحال بسرعة الترخيص

تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بأصحاب المحال التجارية غير المرخصة، سرعة التقدم للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة بيلا ، للبدء في إجراءات الترخيص، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تزاول نشاطها دون الحصول على ترخيص رسمي، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ودعت الوحدة أصحاب المحال المخالفة إلى سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمقر مجلس مدينة بيلا لاستخراج التراخيص المطلوبة، مشددة على أن الإجراءات القانونية سيتم تنفيذها فورًا، دون أي تهاون أو تأجيل.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم القطاع التجاري، وحماية حقوق المواطنين، وتوفير بيئة قانونية وآمنة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة.